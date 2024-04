Przypomnijmy, że grupa Little Mix ( sprawdź! ) w 2022 roku - dwa lata po odejściu Jesy Nelson - zdecydowała o zawieszeniu działalności. Wokalistki zespołu ogłosiły, że skupią się obecnie na swoich solowych karierach.

Grupa powstała w 2011, a jej pomysłodawcą był słynny juror i producent "X Factora", Simon Cowell. Piosenkarki do talent show dołączyły jako artystki solowe, jednak w programie uznano, że powinny stworzyć girlsband.

Już jako formacja wygrały - jako pierwszy zespół w historii - finał "X Factora", a wytwórnia Simona Cowella, Syco, podpisała z nimi kontrakt. Little Mix wydały w wytwórni słynnego łowcy talentów pięć albumów. Na sześć dni przed premierą piątej płyty - "LM5" - grupa rozstała się z dotychczasową wytwórnią, a powodem był konflikt Cowella z menedżmentem grupy wokół piosenki "Woman Like Me" (artystki miały inny koncept na całą piosenkę).

Dyskografię grupy zamyka album "Confetti" z 2020 roku. Little Mix są jedną z najlepiej sprzedających się żeńskich grup na świecie.

Wściekła wytknęła jurorowi, że zniszczył jej zespół. To dlatego odeszły z jego wytwórni

Dwa lata po premierze płyty "LM5", Jade Thrilwall w ostrych słowach zaatakowała Simona Cowella i jego wytwórnię Syco, twierdząc, że ich działania doprowadziły do rozpadu grupy, a docelowo do zawieszenia jej działalności.

"Syco nas wyr...ało" - mówiła wprost. "Trudno było pokazać naszą kreatywność dokładnie tak, jak tego chciałyśmy. To nas rozwaliło. Album mocno poruszał temat praw kobiet i tego, jak to jest być kobietą w naszej branży" - komentowała dla "The Sun". "Ten etap w naszej karierze był wyjątkowo problematyczny" - dodała.

"Teraz jesteśmy w dobrym miejscu - z RCA pracujemy nad nowymi nagraniami. Nauczyłyśmy się robić to, w co wierzymy" - stwierdziła w tamtym czasie.

Sam Cowell po odejściu Little Mix z jego wytwórni zaprzeczał, że pokłócił się z zespołem, ale to jego "żenujące spięcia" z menedżmentem formacji miały doprowadzić do tej sytuacji. Juror "Mam talent" z wytwórni Syco, którą w 2005 roku sprzedał Sony, wycofał się całkowicie w 2020 roku, skupiając się przede wszystkim na zarabianiu na programach telewizyjnych.



Wokalistka Little Mix ponownie atakuje Simona Cowella. "Sprzedałam duszę Syco"

W 2024 roku światło dzienne ma ujrzeć debiutancki utwór Jade Thrilwall pt. "Angel of My Dream". Jak donosi "Daily Mail" w piosence ma pojawić się bardzo wymowna linijka tekstu, w której artystka ma śpiewać, że "sprzedała duszę SyCo". Nazwa wytwórni ma być jednak akcentowana w taki sposób, że słuchacze usłyszą słowo "psycho", czyli psychol.

To jednak nie wszystko. W teledysku wokalistki ma pojawić się również postać "stereotypowego przedstawiciela branży muzycznej, palącego cygaro", który ma być upodobniony do Simona Cowella.



Redakcja "Daily Mail" skontaktowała się przedstawicielami wokalistki, jurora i wytwórni. I tylko ona przesłała swoją odpowiedź na ten temat.



"Cały zespół pracował ciężko, aby pomagać Little Mix, aby osiągnęły sukces. I jesteśmy przekonani, że [Jade] osiągnie również sukces solowy" - czytamy w komunikacie wytwórni.