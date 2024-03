Według brytyjskich mediów majątek telewizyjnego celebryty Simona Cowella wynosi około pół miliarda dolarów (jest jedną z najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii). Cowell to juror, łowca talentów, producent i twórca wielu telewizyjnych formatów. Był pomysłodawcą "X Factora" oraz serii "Mam talent", która swój początek miała na Wyspach.



Pod koniec 2017 roku kupił ogromną willę w Malibu w Kalifornii, za którą zapłacił 25 milionów dolarów.



W rozpościerającej się na 929 metrach kwadratowych posesji znajduje się 7 sypialni i 9 łazienek. Wokół terenu znajduje się sporo drzew i zieleni, natomiast sam nowoczesny dom, który przypomina nieco kurort, posiada basen, spa, siłownia, apartament dla gości, kort tenisowy oraz garaż na cztery samochody.



Mimo wielu plotek, według których Cowell miał pozbyć się domu w Malibu i przeprowadzić m.in. na Karaiby, żadne z tych doniesień nie okazały się prawdą. Co więcej, słynny juror "Mam talent" zaczął pozbywać się swoich innych luksusowych domów.



W ostatnich latach sprzedał dom w Beverly Hills (20 mln dolarów) oraz w londyńskiej dzielnicy Wimbledon (15 milionów funtów). W 2023 roku głośno było natomiast o pozbyciu innej posiadłości Cowella. Słynny juror postanowił wyprowadzić się ze stolicy Wielkiej Brytanii po tym, jak wokół jego luksusowej posiadłości rozpętała się burza.



Jak mieszka Simon Cowell? Zobacz zdjęcia! 1 / 9 Dom Simona Cowella Źródło: Agencja FORUM Autor: Juliano/X17online.com

Juror "Mam talent" pozbył się domu i stracił na tym spore pieniądze. Musiał wyjechać

Przypomnimy, że połowie 2023 roku brytyjskie media ogłosiły, że Simon Cowell próbuje pozbyć się swojego luksusowego domu w Londynie przy Holland Park. Początkowo ogłoszono, że posiadłość sprzedano za 45 milionów funtów. Ostatecznie jednak według dziennikarzy juror zgodził się na cenę dużą niższą, bo 15 milionów funtów. Cowell chciał jak najszybciej wyprowadzić się z wspomnianej rezydencji, nawet za cenę finansowych strat.

Słynny łowca talentów nie wyprowadził się całkowicie z Wielkiej Brytanii. Miał kupić duży dom na wsi w hrabstwie Oxfordshire.

"Wyprowadził się już kilka miesięcy wcześniej i cieszy się, że ma teraz na wsi więcej swobody. Simon uwielbia samochody i może teraz jeździć nimi po wiejskich drogach, ile tylko chce. Nadal pracuje i mieszka w Stanach, ale ma też dom, w którym może odpoczywać z dala od Londynu. W poprzednim miejscu nie mógł wyjść spokojnie na ulicę, a teraz może robić to całkowicie anonimowo i tego właśnie chciał" - komentował wybory Cowella magazyn "People".



Zdjęcie Simon Cowell / PG/Bauer-Griffin / Getty Images

Celebryta nalegał na wyprowadzkę z Londynu razem z partnerką Laurą Silverman oraz synem Erikiem po tym, jak media ujawniły aferę dotyczącą jego domu.

W 2015 roku z jego domu skradziono biżuterię o wartości miliona funtów. Słynny juror był wtedy w posiadłości ze swoimi bliskimi. Po tamtym zdarzeniu gwiazdor TV zdradził, że jego rodzina przeszła traumę. Aby zapobiec podobnym zdarzeniom juror "Mam talent" na zabezpieczenie willi po włamaniu wydał 500 tys. funtów.



W czerwcu 2023 roku gazeta "The Sun" ujawniła natomiast, że zatrudniony przez Cowella ekspert ds. bezpieczeństwa planował okraść jego posiadłość. Mężczyzna popadł w długi i planem na ich odzyskanie miało być okradanie byłych klientów. Do luksusowych domów planował włamywać się specjalnym elektronicznym kluczem otwierającym zamki, które sam wcześniej instalował.



Mimo że oszust ostatecznie został aresztowany, to gwiazdor telewizji po tym, co ujawniono w mediach, przestał czuć się bezpiecznie w swoim domu i postanowił go sprzedać.