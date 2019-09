Mayhem: Posłuchaj nowego singla "Worthless Abominations Destroyed"

Weterani black metalu z norweskiego Mayhem opublikowali nowy singel.

Attila Csihar (Mayhem) w akcji /Gonzales Photo/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

"Worthless Abominations Destroyed" pochodzi z nowego albumu Mayhem - "Daemon". Datę premiery następcy longplaya "Esoteric Warfare" z 2014 roku wyznaczono na 25 października, tym razem w barwach nowego wydawcy, niemieckiej Century Media Records.

"Po półrocznym droczeniu się z wami, w końcu nadszedł czas, by pokazać wam, czym zajmowaliśmy się tego lata w studiu. 'Worthless Abominations Destroye' to utwór stworzony z zamiarem przekazania poczucia 'beznadziei i straty'" - o nowym singlu powiedział Teloch, gitarzysta Mayhem.

Płyta "Daemon" dostępna będzie w licznych wersjach, m.in. w edycji CD, na winylu, cyfrowo oraz w limitowanych odsłonach jako specjalny boks.



Z singlem "Worthless Abominations Destroyed" Mayhem możecie się zapoznać poniżej:

Clip Mayhem Worthless Abominations Destroyed (Visualizer Video)

Na albumie "Daemon" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:



1. "The Dying False King"

2. "Agenda Ignis"

3. "Bad Blood"

4. "Malum"

5. "Falsified And Hated"

6. "Aeon Daemonium"

7. "Worthless Abomination Destroyed"

8. "Daemon Spawn"

9. "Of Worms And Ruins"

10. "Invoke The Oath".