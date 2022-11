Szeroka publiczność poznała Maxime jako połowę duetu Max & Anne. Grupa reprezentowała Holandię w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2018 z utworem "Samen". W końcowej klasyfikacji zajęła 13. miejsce z dorobkiem 91 punktów. Bezkonkurencyjna była wówczas Polka Roksana Węgiel z przebojem "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ).

Wideo MAX & ANNE - SAMEN🌹 [OFFICIAL MUSIC VIDEO] | JUNIORSONGFESTIVAL.NL🇳🇱

Sprawdź tekst "Samen" w serwisie Tekściory.pl!

Reklama

W lipcu 2020 r. Max ogłosił, że jest osobową transpłciową.



"Trudno mi napisać ten post, ale w końcu jestem gotowa, aby powiadomić o tym świat. Jestem transpłciowa, co oznacza, że urodziłam się w niewłaściwym ciele" - mogliśmy wówczas przeczytać.

Teraz 18-letnia Maxime Albertazzi przekazała, że jest po tranzycji. Na swoim profilu opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Wyrazy wsparcia i gratulacje nastolatce przekazali m.in. wokalistka Gioia Parijs, Niels Schlimback z grupy Fource, youtuberki i tiktokerki Bo Beljaars, Joy Bosz, Emma Keuven, Sophie Ousri i Nina Schotpoort.