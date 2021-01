Max Bravura zapowiada nową płytę. Posłuchaj "OFF!"

"OFF!" to nowy utwór formacji Max Bravura, która w tym roku wchodzi w nowy etap swojej działalności.

Max Bravura w teledysku "OFF!" /

Max Bravura to projekt założony przez Macieja Wachowiaka, wokalistę znanego z elektropopowej formacji Slutocasters (kojarzonej m.in. z obecności na soundtracku filmu "Hardkor Disko" Krzysztofa Skoniecznego). W swojej twórczości, której rdzeń stanowi ekspansywne brzmienie gitar i syntezatorów, grupa łączy rock'n'rolla, crossoverowy eklektyzm oraz teksty śmiało prowadzące słuchacza na manowce ludzkiej natury.

Zespół zadebiutował dobrze przyjętą EP-ką "How Bravura", premierze której towarzyszyło kilkadziesiąt koncertów zagranych w całej Polsce. W 2017 byli jednym z objawień poznańskiego Spring Breaka. Ale to nie był jeszcze ten moment. Po trzech latach twórczych eksploracji, redefinicji stylu i roszad w składzie, Wachowiak i spółka prezentują album "Too Bravura".



Zwiastunem materiału jest utwór "OFF!", którego możecie posłuchać poniżej.

"Chce żeby utwór był zarówno krytyczny, jak i budujący dla każdego artysty i w tym kraju, który także nie znajduje odpowiedzi na padające w zwrotce pytania. Mamy nadzieję, że niejednoznaczności w tekście pozwolą każdej ze stron popatrzeć z dystansem na ten temat, że będziemy patrzeć wysoko i znać swoją wartość niezależnie od ‘elitarnych zaproszeń na offowe festiwale’. Ufam, że wkrótce wszyscy wrócimy do gry i, gdy przyjdzie na to czas, damy z siebie wszystko. Taka jest nasza rola. Dla siebie nawzajem i dla naszych fanów" - stwierdził Wachowiak.