Maurice Williams karierę muzyczną rozpoczął zakładając zespół Royal Charms w szkole średniej, który później przekształcił się w Maurice Williams and The Zodiacs . Utwór "Little Darlin" był pierwszym przebojem grupy, natomiast singiel "Stay" po trzydziestu latach od premiery pojawił się w legendarnej produkcji "Dirty Dancing" z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey .

Co ciekawe, chwilę po napisaniu części piosenki Williams wyrzucił ją do kosza! 12-letnia siostra namówiła go do dokończenia przeboju.