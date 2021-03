Matt "Money" Miller nie żyje. Muzyk Titus Andronicus miał 34 lata

Klawiszowiec zespołu Titus Andronicus zmarł w wieku 34 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Matt 'Money' Miller miał 34 lata

O śmierci muzyka poinformował lider zespołu Titus Andronicus - Patrick Stickles.



"Z wielkim smutkiem informuje o nagłej śmierci Matta 'Money' Millera, założyciela i klawiszowca Titus Andronicus, wokalisty w utworze 'Home Alone (On Halloween)', mojego kuzyna i najdroższego przyjaciela" - czytamy.

"Mogliście go kojarzyć z naszego sitcomu 'Stacks', gdzie był barmanem. Był również naszym hypemanem w numerze 'Real Talk' oraz robił chórki do wielu, wielu naszych utworów" - napisał Stickles w kolejnym wpisie.

Titus Andronicus to rockowy zespół założony w 2005 roku w Glen Rock w stanie New Jersey. Grupa wydała sześć albumów studyjnych. Ostatni - "An Obelisk" - ukazał się w 2019 roku.

Matt Miller działał w składzie w latach 2005 - 2006.



