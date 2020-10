Matt Dusk, Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska we wspólnym utworze. Posłuchaj "Learnin' the Blues"

Po wspaniale przyjętym przez słuchaczy polsko-angielskim duecie "May Way / Szczęście jest we mnie" ze Zbigniewem Wodeckim, Matt prezentuje kolejną, dwujęzyczną niespodziankę.

Matt Dusk w październiku wyda kolejny album /Prończyk / AKPA

"Learnin' the Blues / Już wiesz co to blues", to najnowszy singel zapowiadający album Matta Duska z największymi przebojami Franka Sinatry. Tym razem Matt do współpracy zaprosił Kubę Badacha, natomiast polski tekst napisała Aleksandra Kwaśniewska.

To opowieść o dwóch mężczyznach ruszających w miasto, którzy po utracie miłości, świadczą sobie wsparcie i przyjacielskie, męskie ramie.

"Jazz ma wieloletnią tradycję w zakresie interpretacji i współpracy. Dorastałem w nocnych klubach, w których nigdy nie wiedzieliśmy, kto był na sali i nie wiedziałeś, kto zaraz wyjdzie na scenę i zaśpiewa. Kuba i ja chcieliśmy znaleźć piosenkę, którą dwóch gości mogłoby zaśpiewać o bluesie, doradzając sobie wzajemnie, żeby iść dalej.

Współpraca z Kubą była bezproblemowa i przyjemna, a praca na planie klipu wypełniona była rozmową, śmiechem i whisky" - Matt Dusk.

Clip Matt Dusk Learnin' the Blues / Już wiesz, co to blues - & Kuba Badach

Kolejny album Matta Duska zatytułowany "Sinatra With Matt Dusk" ukaże się 9 października. To płyta, która zabierze nas w podróż do czasów, w których u szczytu popularności był jego idol Frank Sinatra. W czasy elegancji i zmysłowości, zadymionych klubów Las Vegas z lat 60., gdy na listach przebojów królowały dzisiejsze standardy - "Come Fly With Me", "I've Got You Under My Skin" czy "Fly Me To The Moon".

Clip Matt Dusk MY WAY / SZCZĘŚCIE JEST WE MNIE (STUDIO VERSION) - & Zbigniew Wodecki

Album ukaże się w dwóch wersjach - deluxe (13 utworów) dostępnej na półkach sklepowych i standardowej (11 utworów) w sprzedaży cyfrowej.

Lista utworów:

1. "Fly Me To The Moon"

2. "I've Got You Under My Skin"

3. "Too Marvelous For Words"

4. "I Only Have Eyes For You"

5. "Summer Wind"

6. "Luck Be A Lady"

7. "Learnin' The Blues"

8. "Come Fly With Me"

9. "The Lady Is A Tramp"

10. "You Make Me Feel So Young"

11. BONUS: "My Way / Szczęście jest we mnie"

12. Delux Edition: "Besame Mucho"

13. Delux Edition: "On The Street Where You Live".

Matt Dusk to dobrze znany w Polsce kanadyjski wokalista, który od lat czaruje swoimi jazzowo-swingującymi przebojami, pochodzącymi z kilku złotych ("Good News", "JetSetJazz") i platynowych albumów ("Just The Two of Us", "My Funny Valentine", "Old School Yule").



Laureat wielu nagród, w tym Diamentu Trójki i Róż Gali 2016 w kategorii muzyka. W Polsce Matt Dusk ma na koncie współpracę z wieloma wybitnymi artystami między innymi z Margaret (wspólny album "Two Of Us"), Sanah czy Agą Zaryan.