Matt Dusk: Teledysk "Let's Hop On a Plane!" z Warszawy. Nowa płyta "JetSetJazz" w listopadzie

Poniżej możecie zobaczyć nakręcony m.in. w jednym z warszawskim hoteli teledysk "Let's Hop On a Plane!" zapowiadający pytę "JetSetJazz" swingującego wokalisty Matta Duska.

Matt Dusk i Marta Gajewska w teledysku "Let's Hop On a Plane!" /

Kanadyjski kompozytor i wokalista, poruszają się na pograniczu jazzu i popu, miał przejąć firmę ojca, ale wybrał jednak śpiewanie. Rozpoczynał w kościelnym chórze. W 1998 r. wygrał konkurs młodych talentów - Canadian National Exhibition Rising Star Competition - pokonując ponad 650 uczestników Studiował na Wydziale Muzycznym York University pod kierunkiem Oscara Petersona.

Zanim rozpoczął profesjonalną karierę i w marcu 2003 r. podpisał kontrakt z wytwórnią Decca Records, wydał cztery niezależne płyty, a jego utwory cieszyły się sporą popularnością w portalach internetowych. W 2004 roku nagrał świąteczny album "Peace On Earth", a rok później ukazała się jego debiutancka studyjna płyta "Two Shots". Album promowała nowa wersja utworu "Two Shots of Happy, One Shot of Sad" napisanego ku pamięci Franka Sinatry przez Bono i The Edge z U2.

Ostatnim albumem Matta Duska jest wydany na początku listopada 2015 roku "Just the Two of Us", który nagrał w duecie z polską piosenkarką Margaret. To nie jedyny polski akcent w życiu artysty, który wielokrotnie występował w naszym kraju. Na koncie ma także m.in. duet z Edytą Górniak (piosenka "All the Way" trafiła na "My Funny Valentine: The Chet Baker Songbook"). Wokalista prywatnie też związany jest z Polką - Julitą Borko pochodzącą z Olsztyna.

Teraz Dusk zapowiada nową płytę "JetSetJazz" (premiera 2 listopada), która zawierać będzie 10 oryginalnych kompozycji nagranych z big bandem i orkiestrą.

"Teledysk do 'Let's Hop On a Plane' miał być wykwintny, luksusowy i elegancki. Hotel Raffles Europejski w Warszawie okazał się idealnym miejscem do zrealizowania naszej wizji. W jego wnętrzach łatwo było nam osiągnąć pożądany nastrój. Opowiadamy o dniu z życia międzynarodowego podróżnika, który w każdym miejscu docelowym cieszy się ze zjawisk i rzeczy o najwyższej jakości. Kolejny egzotyczny cel podróży pozostawiam do wyobraźni widzów. Polska zawsze była dla mnie pięknym krajem i chciałem pokazać, że można znaleźć w tym kraju naprawdę przepiękne miejsca do kręcenia. Chciałbym, aby mój samolot zawsze lądował w Warszawie" - mówi Matt Dusk.

Za realizację klipu odpowiada Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Ania Dąbrowska, Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Blue Cafe, Ania Wyszkoni, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

U boku wokalisty zagrała modelka Marta Gajewska.



Clip Matt Dusk Let's Hop On A Plane!