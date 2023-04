Madonna o swojej mamie wypowiada się rzadko. Także dlatego, że ledwo ją poznała. Madonna Louise Ciccone zmarła na raka piersi 1 grudnia 1963 roku. Przyszła Królowa Popu miała wtedy zaledwie pięć lat. Po latach słynna piosenkarka w jednej z rozmów wyznała, że śmierć matki odcisnęła ogromne piętno na jej dalszym życiu. "Jestem pewna, że gdyby żyła, stałabym się kompletnie inną osobą. To odmieniło mnie na zawsze. Widok umierającej matki prześladuje mnie do dziś" - powiedziała.

Teraz artystka poświęciła swojej mamie wzruszający post na Instagramie. Skłoniła ją do tego wizyta w osobistym archiwum, w którym przechowuje swoje najbardziej widowiskowe kreacje i sceniczne kostiumy.

"Wycieczka do moich archiwów zawsze jest dla mnie sentymentalną podróżą w czasie. Gdy myślę o mojej trwającej przeszło cztery dekady muzycznej drodze, wracam wspomnieniami do tych wszystkich niesamowitych ubrań, które nosiłam i niezwykłych projektantów, z którymi miałam szczęście współpracować" - zaczęła swoja opowieść piosenkarka. Przeglądanie efektownych kreacji przypomniało Madonnie o matce, której nie stać było nawet na kupno ciepłego okrycia wierzchniego. Kobieta rezygnowała z zaspokajania swoich podstawowych potrzeb, by zapewnić utrzymacie sześciorgu dzieciom.

"Gdy byłam małą dziewczynką, mojej mamie ciągle było zimno. Po części z powodu choroby, a po części dlatego, że nigdy nie miała płaszcza. Ostatnie pieniądze wydawała na nasze kurtki. Pamiętam, jak w środku zimy czekałam na autobus szkolny, a moja mama stała obok trzęsąc się z zimna. Wiele lat później, gdy odniosłam sukces, jej siostra powiedziała mi: 'Teraz możesz kupić wszystkie płaszcze, na które twoja matka nie mogła sobie pozwolić'" - wyjawiła gwiazda.

I dodała, że po tylu latach wciąż jest niesamowicie wdzięczna za poświęcenie rodzicielki. "Czuję się przytłoczona wdzięcznością. Za każdym razem, gdy zakładam jakiś piękny płaszcz, myślę o mojej mamie. Mam nadzieję, że ceni mój gust. I że wreszcie jest jej ciepło" - zakończyła swój wpis Madonna.

