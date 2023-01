Zeszły rok dla Maty był pełen wzlotów i upadków. Raper miał problemy z prawem, a jego fani nie do końca docenili jego alter ego, czyli Skute Bobo, którym miał zachęcać do walki o depenalizację marihuany w Polsce.

Raper jednak nie mógł narzekać na brak popularności. Jego trasa koncertowa okazała się sukcesem, Mata pojawił się też na okładce polskiego "Vogue" jako pierwszy mężczyzna.

Mata wchodzi w 2023 z "Młodym Paderewskim"

Nowy numer Maty "Młody Paderewski" wyprodukowali francisprodby oraz pedrotheproducer. Teledysk do utworu stworzyła ekipa Widok Kolektyw. Co ciekawe, dystrybucją piosenki zajęła się E-Muzyka a nie jak do tej pory SBM.

W utworze z resztą pada nazwa SBM. Mata w kontekście wytwórni zaczepia innego znanego rapera - Bedoesa.



"Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacą / Ty ogień, ja woda / Tacy jak ja / ciebie gaszą / SB to M szmato / Na co mi twój całus skoro się nie ufa judaszom" - nawija Mata.



Całus to nawiązanie do ostatniej płyty Bedoesa i Lanka "Rewolucja romantyczna", na okładce której znalazł się odcisk ust po szmince.

Ponadto raper nawiązuje do wyjazdu na Jamajkę i Skutego Bobo oraz do rozpoczętej przez siebie kampanii prezydenckiej. Na jednym z kadrów teledysku pojawiają się natomiast częściowo zamazane słowa skierowane do mamy Maty.

"Tu miała zagrać moja mama (...) bardzo cię kocham (...) drogę, którą w życiu wybrałem i doceniła moją twórczość" - czytamy na planszy niesionej przez aktorkę.