Według nieoficjalnych informacji Michał M., znany jako Mata został zatrzymany w czwartek przed północą. Jak podaje RMF24, na jednej z ulic Górnego Mokotowa w Warszawie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. Najprawdopodobniej była to marihuana.



Zatrzymany 21-latek miał posiadać 1,5 grama narkotyku, a jego 24-letni kompan pół grama. Obaj zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

Raper oraz jego towarzysz usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków i po nocy spędzonej w policyjnej izbie zatrzymań zostali wypuszczeni. Za nielegalne posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia.

Mata usłyszał zarzuty. Jak zareagował raper?

Raper w swoim stylu odniósł się do sprawy.



Za pośrednictwem Instagrama na swoim profilu pod nazwą "Skute Bobo" (sprawdź!) udostępnił InstaStory z piosenką Jamala, pt. "Policeman".



"Jak to, policeman przeszukuje mnie / Przecież mam prawo nosić to co chcę / To co moje jest moje, co jara mnie / W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie"- słyszymy w refrenie piosenki, co idealnie łączy się z sprawą rapera.



