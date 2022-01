Raper Mata został zatrzymany w czwartek przed północą. Jak podaje RMF24, na jednej z ulic Górnego Mokotowa w Warszawie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. Najprawdopodobniej była to marihuana.



Michał M. miał posiadać 1,5 grama narkotyku, a jego 24-letni kompan pół grama. Obaj zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

"Podczas rutynowej kontroli w Warszawie 21-letni mężczyzna został zatrzymany za posiadanie środków prawnie zabronionych" - podaje tvp.info, cytując mł. asp. Iwonę Kijowską, która pełni funkcję oficera prasowego Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II. " W chwili obecnej jest osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Będą wykonywane czynności z jego udziałem" - dodała Kijowska.



"Po wykonanych czynnościach i przedstawionych zarzutach zapewne zostanie zwolniony. Zapewne będzie to miało miejsce jeszcze dziś" - zaznaczyła.





Marcin Matczak: Dostałem telefon z informacją, że mój syn nie żyje

Zaledwie kilka godzin wcześniej za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze ojciec rapera poinformował, że otrzymał zaskakujący telefon z numeru infolinii CBA. Z rozmowy miał dowiedzieć się, że jego syn nie żyje.



"Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje" - napisał Matczak. Prawnik przekazał też informację, że Mata jest cały i zdrowy.



Profesor dodał także, że to zdarzenie uzmysłowiło mu, że jego publiczna krytyka władzy to dobra droga i nie zamierza zaprzestać swojej działalności. "Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej" - napisał w poście.



Mata. Kim jest zatrzymany raper?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" ( sprawdź! ). Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.



