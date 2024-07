Maryla Rodowicz jest niekwestionowaną legendą polskiej sceny muzycznej. Artystka ma na swoim koncie dziesiątki płyt, a mimo to wciąż jest aktywna zawodowo - tworzy i koncertuje. Niedawno zapowiedziała najnowszy album. Nadchodzący krążek wokalistki będzie zawierał jej kultowe przeboje, które słuchacze zdążyli już pokochać, lecz nagrane w zupełnie nowych aranżacjach. Artystka bowiem zaprosiła do współpracy gwiazdy młodego pokolenia i to one grają pierwsze skrzypce w nadchodzącym projekcie.

Maryla Rodowicz pozwoliła przejąć stery nad projektem młodemu pokoleniu

Legenda polskiej sceny muzycznej postanowiła stworzyć duety z młodymi muzykami, aby odświeżyć swoje dawne hity. Każdy z nich mógł sam podjąć decyzję, którą z piosenek Maryli nagrają w zupełnie nowej aranżacji. Piosenkarka nie miała w tej kwestii nic do gadania i zaakceptowała fakt, że to nie ona decyduje o ostatecznym brzmieniu. "Nie narzucam im piosenek, każdy z nich sam wybiera, co chce zaśpiewać, ja muszę to zaakceptować" - wyznała gwiazda w ostatniej rozmowie z Faktem.

Duet Maryli i Mroza podbija serca słuchaczy

Pierwszy duet został ujawniony już jakiś czas temu. Wspólny utwór z legendą nagrał Mrozu. Do streamingów trafiła nowa wersja uwielbianego przez fanów Maryli "Sing Sing". Cała tracklista albumu i pozostałe gwiazdy młodego pokolenia, które dołączą do duetów, w dalszym ciągu pozostają tajemnicą. "Nagrywam z kolejnymi wokalistami, ale na razie nie zdradzę nazwisk. Czeka mnie właśnie kręcenie kolejnego teledysku, cieszę się, bo to bardzo ciekawe doświadczenie. Uczę się od nich, to dla mnie super lekcja" - podkreśliła Maryla Rodowicz.

Legendarna piosenkarka uczy się odwagi od młodych

Maryla wyjawiła także, czego uczy ją współpraca z młodym pokoleniem. Jej zdaniem mają zupełnie inne podejście do muzyki, co szokuje wokalistkę. "Odwaga - oni nie boją się wywrócić utworu do góry nogami. Ja bym tego tak nie potrafiła zrobić, naprawdę mnie zaskakują. Są naprawdę odważni i do tego bezkompromisowi. Podoba mi się to" - powiedziała legenda.

