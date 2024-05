Maryla Rodowicz jest jedną z najbardziej kultowych postaci polskiej sceny muzycznej, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Doceniana jest nie tylko przez starsze generacje, ale także młodych ludzi.

Pomimo problemów zdrowotnych, piosenkarka zawsze wraca na scenę i nas zaskakuje. Nikt się nie spodziewał, że w tym roku zabraknie jej na festiwalu w Opolu.



"Nie zostałam zaproszona, ale już tyle razy byłam w Opolu, że nie będę płakać. Nie mogę w kółko powtarzać tego samego repertuaru, a musiałby być jakiś ważny powód, dla którego chciałabym wystąpić w Opolu" - ju wcześniej informowała gwiazda w rozmowie z Plejadą.



Maryla Rodowicz "nie zmieściła się w formule"

Głównym powodem, o który podejrzewano brak zaproszenia Rodowicz, była ostatnia zmiana władzy. Jednak gwiazda pojawiała się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki niezależnie od polityki. Bowiem występowała na nim aż 43 razy.

Wojciech Iwański, dyrektor artystyczny wydarzenia i zarazem producent programów "Mam Talent" i "Taniec z Gwiazdami", zdecydował się wyjaśnić, dlaczego tym razem nie zobaczymy artystki w Opolu.

"Nie będzie Maryli Rodowicz. I ja nie widzę w tym nic dziwnego. Maryla Rodowicz nie zmieściła się, że tak powiem, w formule tego festiwalu. Nie wystąpiłaby w debiutach, gdyby zgłosiła piosenkę, wystąpiłaby w premierach. Z tego, co wiem, to pani Maryla już nie chce się ścigać z nikim. Nie wystąpi w koncercie ku czci Janusza Kondratowicza, bo nigdy nie śpiewała jego piosenek. Super Jedynkę już ma. Ale też proszę nie myśleć, że to cenzura" - powiedział Iwański w rozmowie dla serwisu "Fakt".

Portal Pudelek skontaktował się z Biurem Prasowym TVP, chcąc dowiedzieć się, jaki jest powód nieobecności wielu gwiazd polskiej estrady.

"Najważniejszym kryterium doboru artystów, którzy wystąpią podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, jest ich dorobek artystyczny. Pragniemy przywrócić rangę i blask festiwalowi w Opolu, który ponownie staje się świętem polskiej piosenki. Chcemy, by Opole znów łączyło - to jest główne przesłanie tegorocznej edycji" - czytamy w odpowiedzi.

Rodowicz nie ustosunkowała się jeszcze do oświadczenia. Artystka nie pojawi się także jako juror w kolejnej edycji programu "The Voice Senior". TVP podziękowało jej za współpracę.

"Na drukowanej karteczce napisali: "Dziękujemy za pani energię" - ujawniła gwiazda.