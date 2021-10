Maryla Rodowicz to legenda polskiej sceny. W swojej karierze wydała już 21 solowych płyt, występowała także w filmach i serialach. Przez dekadę wcielała się m.in. w ciocię Ulę w serialu Polsatu "Rodzina Zastępcza".

Jej ostatni album, z 2017 roku, to "Ach świecie", wtedy też stworzyła teledysk do piosenki "W sumie nie jest źle". We wrześniu 2021 roku gwiazda podzieliła się trzema zdjęciami, a hasztagi zdradzają, że pracuje nad nowym wideo. Wcześniej ciężko było odgadnąć, czy chodzi o nową płytę, czy o singel, teraz okazało się, że chodzi o dwa utwory przygotowane razem z Cleo!

Cleo i Maryla Rodowicz - "Dalej", "Neony". Kiedy premiera?

Teraz, dzięki nowemu postowi Cleo, wszystko się wyjaśniło. Okazuje się, że panie pracowały wspólnie nad nowym materiałem. Artystki nagrały bowiem dwie piosenki, a nie tylko jeden singel.

"22 października to dwie dwójki więc premiery też będą dwie!" - napisała wokalistka.



Chodzi o piosenki "Dalej" oraz "Neony".



"Dwa różne numery jeden w klimacie lat 70-tych drugi w klimacie lat 80-tych. Który typujecie jako Waszego faworyta?" - zapytała Cleo.



Kim jest Cleo?

Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury.

Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie" szybko stał się wielkim przebojem.

Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek.