Cleo pokazała za dużo? Fani nie szczędzą komplementów

Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury.



Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My słowianie" szybko stał się wielkim przebojem.

Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek. Na castingu do wspomnianego "X Factora" wyglądała zupełnie inaczej.



W czasie popularności "My Słowianie" zaczęła występować w oryginalnym warkoczu. Później pojawiło się wysokie upięcie, z którego jest obecnie znana. Kucyk stał się jej znakiem rozpoznawczym.



Teraz opublikowała fotografie w kusym topie, co nie umknęło uwadze internautów. "Jak tam? Łapiecie słoneczne dni? Ja ledwo nadganiam zaległości, od maja praktycznie non stop poza domem. Kocham, to co robię, ale czasem marzę o tym, żeby móc przedłużyć dobę do 40 godzin" - wyznała Cleo.

Fani nie szczędzili komplementów wokalistce. "Ale pięknie wyglądasz", "Omg, jaka śliczna jesteś", "Wow, ale ty jesteś piękna" - tego typu komentarze można przeczytać pod fotografią.