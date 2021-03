Cleo o swojej współpracy z TVP. "Zjawiam się"

Cleo to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Występuje też w roli trenera w programie "The Voice Kids". Co mówi o swojej współpracy z TVP?

Cleo zasłynęła dzięki duetowi z Donatanem /Piętka Mieszko / AKPA

Joanna Klepko, czyli piosenkarka występująca pod pseudonimem Cleo, swoją karierę zaczynała od udziału w talent show. Kiedy w 2011 roku poszła do "X Factora", nie została jednak doceniona przez jurorów.



Talent wokalistki kilka lat później odkrył Donatan. Wielki przebój "My Słowianie", z którym w 2014 roku pojechali na Eurowizję, rozpoczął ich długoletnią współpracę.

Dziś Cleo niewątpliwie należy do grona najpopularniejszych artystek w Polsce. Realizuje się też jako trenerka w programie TVP "The Voice Kids".

W ostatnim czasie Telewizja Polska budzi skrajne emocje, ponieważ wiele osób zarzuca, że jest stronnicza. Wokalistka odniosła się do swojej pracy w TVP w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.



"Ja się pojawiam w każdej stacji telewizyjnej. Co roku od 8 lat w sylwestra gram w innej stacji. Oczywiście, jestem całym sercem z programem 'The Voice Kids', bo to są moje dzieciaki, które kocham na maksa" - wytłumaczyła.



"Ja chyba mojej działalności ani muzycznej, ani w ogóle mojej działalności nie wiążę z polityką. Pojawiam się w każdej telewizji. Tam, gdzie chcą usłyszeć moją muzykę, pogadać ze mną, to tam jestem. Zjawiam się" - dodała.