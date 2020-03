Martin Garrix i nowy singel "Drown". Kiedy premiera hymnu na Euro 2020?

Popularny DJ i producent Martin Garrix zaprezentował swój nowy utwór "Drown" nagrany z wokalistą Clintonem Kane'em. Dodatkowo zapowiedział premierę hymnu na piłkarskie Euro 2020.

Martin Garrix (w środku) nagra hymn na Euro 2020 /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

Pochodzący z Holandii Martix Garrix uważany jest za jednego z najpopularniejszych DJ-ów na świecie. Jego pierwszym hitem był utwór "Animals", który na Youtube zdobył ponad 1,3 miliarda wyświetleń i podbił listy przebojów na całym świecie.

Clip Martin Garrix Animals

W 2016 roku został uznany najlepszym DJ-em przez prestiżowy "DJ's Magazine". Garrix trafił również na listę najlepiej zarabiających twórców muzyki elektronicznej "Forbesa".

Teraz powraca z nowym singlem "Drown". Do współpracy Garrix zaprosił zdobywającego popularność wokalistę Clintona Kane'a.

Mający norwesko-filipińskie korzenie Kane dorastał w kilku różnych krajach, ucząc się śpiewu, gry na gitarze, pianinie i perkusji. W ciągu ostatnich piętnastu miesięcy, Clinton wydał ponad 20 utworów, które zwróciły uwagę fanów oraz poszukiwaczy nowych muzycznych talentów.

W 2019 r. wydał swoją debiutancką EP-kę "this is what it feels like", na której opowiada o miłosnych rozczarowaniach, niewierności, lęku i wielu swoich prywatnych doświadczeniach i przeżyciach.

Clip Martin Garrix Drown - feat. Clinton Kane

"Praca nad 'Drown' z Clintonem była czymś niesamowitym. To bardzo utalentowany artysta i świetnie dogadywaliśmy się pracując razem. Jestem bardzo zadowolony z finalnego efektu" - cieszy się Garrix.

Clinton Kane dodaje: "Martin jest bardzo miłym człowiekiem i świetnym artystą. Praca z nim nad tym utworem była świetną zabawą. Z powodów logistycznych, spotkaliśmy się, gdy utwór był już całkiem skończony. Dzięki Bogu za technologię! Uwielbiam tego gościa".

Dodajmy, że wiosną odbędzie się premiera hymnu UEFA Euro 2020.

Martin Garrix będzie też jedną z gwiazd tegorocznej edycji Open'er Festivalu w Gdyni (1-4 lipca).