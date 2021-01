Marsha Zazula nie żyje. Gwiazdy metalu w żałobie

W wieku 68 lat zmarła Marsha Zazula, współzałożycielka Megaforce Records, która stała za pierwszymi sukcesami grupy Metallica. Wytwórnia podpisała też umowy z m.in. grupami Anthrax, Testament, Overkill i Ministry.

"Spoczywaj w pokoju, Marsho. Dziękujemy za wszystko. Wyrazy miłości do Jonny'ego Z i reszty rodziny Zazula" - taki post pojawił się na facebookowym grupy Metallica.

Informację o śmierci Marshy Zazuli przekazała jej córka Rikki. "Twoja miłość, twoja siła, twoja pamięć i twoja muzyka zmieniła życia i będzie trwała na ZAWSZE" - napisała.

W 1982 r. w Nowym Jorku Marsha i Jon Zazula założyli niezależną wytwórnię Megaforce Records. Sklep producenta Jonny'ego Z Rock'n'Roll Heaven w New Jersey sprawił, że stał się on jednym z najbardziej znanych fanów muzyki metalowej na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Zazula na początku lat 80. zajmował się wymianą taśm demo z m.in. Brianem Slagelem (Metal Blade Records), Ronem Quintaną (wydawca magazynu "Metal Mania") i producentem Markiem Whitakerem.

To właśnie Jon ze swoją drugą żoną Marshą stali za wypromowaniem grupy Metallica - po przesłuchaniu demówki "No Life 'Til Leather" zdecydował o założeniu Megaforce. W jej barwach ukazał się debiutancki album "Kill 'Em All" (1983). Zazula za własne pieniądze zorganizował także trasę Metalliki po wschodzie USA.

Po tych sukcesach Zazulowie podpisali też umowy z takimi wykonawcami, jak m.in. Anthrax, Testament, Overkill, Raven, Ministry i Ace Frehley.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Marshy Zazuli. Była prawdziwym pionierem razem z Jonnym Z. Ta dwójka była odpowiedzialna za zmianę naszego życia. Ciężko opisać to słowami, jak mógł wyglądać świat bez ich wiary i oddania dla metalu i dla nas" - głosi komunikat opublikowany przez zespół Anthrax, zaliczany do wielkiej czwórki thrash metalu razem z Metalliką, Megadeth i Slayerem.