Sąd ukarał ojca Viki Gabor grzywną. "Był wulgarny, prowokował i groził"

Oskarżony odwołał się od wyroku sądu. 14 stycznia 2025 roku składane zostały zeznania,. Według podejrzanego sprawcy, ojciec młodej piosenkarki miał zachowywać się agresywnie i grozić oskarżonemu. Super Express zacytował wypowiedź oskarżonego Mateusza M. : "Staliśmy w korku. Zauważyłem auto, które agresywnie próbuje się wcisnąć pomiędzy jadące pojazdy. Kierowca zjechał ze swojego pasa, przekroczył linię ciągłą i uderzył w mój samochód. Potem otworzył szybę i zaczął do mnie krzyczeć: 'Rusz [..], to zobaczysz, co się stanie'".

"Cofnął auto, zajechał mi drogę i wysiadł na ulicy. Był wulgarny, prowokował mnie i groził. Cały czas krzyczał, po czym zaczął kopać moje auto, szarpać za lusterko i inne elementy samochodu […] Przestraszyłem się tego mężczyzny. Nie wiedziałem z kim mam do czynienia. On wrócił po chwili do swojego auta, a ja wziąłem gaz, podbiegłem do niego i psiknąłem go w twarz, i uderzyłem. Nie wiedziałem bowiem, czy idzie po jakieś narzędzie, żeby ponownie wrócić i uszkodzić mi samochód [...] Ja nie jestem chuliganem, jestem spokojnym człowiekiem i ciężko pracuję na to, co osiągnąłem, a cała ta sytuacja bardzo odbiła się na mojej psychice". – dodał oskarżony nie przyznając się od zarzuconych czynów.