MaRina powraca z nowym singlem. Posłuchaj "Nigdy więcej"

MaRina przedstawia nowy singel i teledysk, tym razem z gościnnym udziałem Young Igiego. Utwór "Nigdy więcej", zapowiadający trzeci album MaRiny, ukazał się nakładem własnej wytwórni artystki.

Marina Łuczenko-Szczęsna opublikowała nowy singel /AKPA / AKPA

"Nigdy więcej" to drugi singel i teledysk, w którym MaRina występuje u boku polskiego rapera.

Clip MaRina Nigdy więcej (ft. Young Igi)

Klip "News" z udziałem Kabe okazał się dużym sukcesem - zbliża się obecnie do 6 milionów wyświetleń na YouTube. Tym razem wokalistka zaśpiewała z Young Igim.

Tekst i muzykę do piosenki "Nigdy więcej" napisali MaRina, Young Igi, Gverilla i Jeremi Sikorski. Za bity odpowiada SquidBits, zaś za miks, mastering i co-production - Marek Walaszek z Addicted To Music Studio. Producentem utworu jest Marina Łuczenko-Szczęsna.



Utwór opowiada o tym, jak ludzie oceniają drugiego człowieka przez pryzmat dóbr materialnych, nie biorąc pod uwagę drogi, jaką ktoś przebył, by być tu, gdzie jest teraz. MaRina porusza również temat najtrudniejszego dla niej okresu, który wiązał się z utratą głosu i koniecznością laserowej operacji strun głosowych. W jego trakcie wokalistka mierzyła się z ogromną presją mediów, spłycających rangę problemu i sprowadzających go do posiadania rzeczy materialnych.



"Użyty w utworze wóz jest metaforą siły i determinacji w walce o siebie" - mówi wokalistka. "Eliminując wszelkie zarzuty oraz czyjąś zazdrość, nieustannie idę do przodu, nie poddaję się i realizuję się jako artystka, tworząc kolejne utwory, nie zapominając, jak bardzo ważne jest dla mnie wsparcie rodziny" - dodaje żona Wojciecha Szczęsnego, bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski.

Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej koniecznością wspomnianej już operacji strun głosowych, w 2017 roku ukazał się drugi album MaRiny "On My Way". Uzyskał dobre recenzje krytyków i spotkał się z zainteresowaniem mediów nie tylko w Polsce. W 2019 roku wydała pierwszy singel promujący swoją trzecią płytę - "News", z udziałem rapera Kabe.