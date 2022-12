Wojciech Szczęsny, stojący między słupkami w reprezentacji Polski, po fazie grupowej został obwołany jednym z najlepszych bramkarzy turnieju w Katarze. Do tej pory obronił dwa rzuty karne (w tym jeden wykonywany przez Lionela Messiego z Argentyny) stając się dopiero trzecim bramkarzem w historii, który dokonał takiego wyczynu w mistrzostwach świata.

To w nim Polacy pokładają największe nadzieje przed niedzielnym meczem przeciwko Francji, która broni tytułu mistrzowskiego zdobytego w 2018 r.

Szczęsny, który jeszcze przed wylotem do Kataru zapowiedział, że to jego ostatni mundial, jest współautorem tekstu refrenu piosenki "This Is The Moment" ( sprawdź! ). Utwór śpiewany przez jego żonę Marinę Łuczenko-Szczęsną został hymnem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej na Mistrzostwa Świata 2022.

Reklama

Marina Szczęsna opublikowała wzruszające wideo ze śpiewającym synem

Wokalistka na swoim profilu na Instagramie (obserwuje ją ponad 820 tysięcy fanów) opublikowała filmik, na którym 4-letni Liam Szczęsny śpiewa właśnie mundialowy przebój "This Is The Moment".

"Kiedy Twój 4-letni syn śpiewa Twoją piosenkę - bezcenne. LIAM" - napisała Marina.

Instagram Rolka Rozwiń

W komentarzach zaroiło się od gratulacji, w tym od Małgorzaty Tomaszewskiej (prowadząca "The Voice of Poland"), wokalistki i influencerki Sylwii Przybysz, aktorki Katarzyny Zielińskiej, Maffashion, aktorki Agnieszki Mrozińskiej i modelki Rozalii Roszyk.



"Liam w przyszłości zostanie śpiewającym bramkarzem" - czytamy w jednym z wpisów.

Clip MaRina This Is The Moment (Katar 2022)

Sprawdź tekst piosenki "This Is The Moment" w serwisie Tekściory.pl!

Piosenka "This Is The Moment" pojawiła się rok po premierze utworu "Lip Gloss" z gościnnym udziałem Meggie. Ostatnie teledyski MaRiny - "News" z Kabe, "Nigdy więcej" z Young Igim, "Skandal (Odbijam)" ze Smolastym, "Nie prowokuj" i "Lip Gloss" - zebrały w sumie ponad 22,5 miliona wyświetleń na YouTube. Pod koniec 2020 r. wokalistka wypuściła swój trzeci album - "Warstwy".

"Mam zamiar poprzez ten utwór i działania promocyjne wkoło niego przypominać, że to reprezentacja chłopaków, którzy zaczynali od zera, ale wierzyli w marzenia i ciężko pracowali na to, by wystąpić na mistrzostwach, mierząc się z najlepszymi drużynami i zawodnikami na świecie. O tym też jest ten utwór - to będzie ich moment i wspierajmy ich w tej przygodzie do końca" - mówiła MaRina przed rozpoczęciem mundialu.

Marina i Wojciech Szczęsny znowu razem w Katarze

Wokalistka razem z synem przed meczem z Francją dotarła do Kataru, by na miejscu wspierać naszego bramkarza i całą reprezentację. W relacji na Instagramie Marina opublikowała krótki filmik, w którym możemy zobaczyć, jak Liam wita się z Wojciechem Szczęsnym.

Marina i Wojtek Szczęsny wzięli ślub 21 maja 2016 w Grecji.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MaRina Electric Bass

Czytaj także:

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała zdjęcie z dzieciństwa