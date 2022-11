"Rdza" i "Rust" to nowe piosenki Marie, w którym wokalistka zabiera słuchaczy do bajkowej krainy - głównie za sprawą disneyowskiego instrumentalu i delikatnego głosu.

"Wydaje mi się, że jesienne piosenki wyznaczają u mnie pewien ton na najbliższy rok. A że listopad jest ciemny, zimny i długi, to tym milej mi obwieścić, że zostawiam Wam tę perełkę nadziei, by towarzyszyła i rozświetlała dzień. To moja jesienna bajka i zapraszam do niej serdecznie" - mówi 23-letnia wokalistka.

Clip Marie RDZA

Autorami piosenki są Marie (tekst) i Adam Lato (muzyka). Za teledysk odpowiada Marcin Grzęda.

Kim jest Marie?

Julia Maria Kusy (tak naprawdę nazywa się wokalistka) rozpoczęła działalność pod koniec drugiej dekady XXI wieku, początkowo pod pseudonimem Yujol.

W 2020 r. nakładem własnej wytwórni thecutestlabel wypuściła debiutancką, pełną wigoru EP-kę "Candybar", a kilka miesięcy później - o wiele spokojniejszą i łagodną EP-kę "Cafe Mari", z której pochodzi m.in. "Zero Calorie Cookie".



Clip Marie Zero Calorie Cookie

Utwór ten odbił się szerokim echem w serwisach społecznościowych, aplikacji TikTok oraz Twitchu. Teledysk do tej piosenki ma obecnie ponad 22 milionów wyświetleń. W lutym bieżącego roku ukazał się debiutancki album wokalistki "Babyhands". W utworze "Ciepło-Zimno" wsparła ją wokalistka Luna, a sama Marie uważa, że to jej najlepsza kompozycja.

Z kolei w teledysku "Anon69" pojawił się... raper Jakub Grabowski, wcześniej znany jako Quebonafide.

"TVP nie zapomnijcie o mnie przy następnej Eurowizji" - napisała Marie przy filmiku ze swojego występu w koncercie Debiuty podczas tegorocznego festiwalu w Opolu.