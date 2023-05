Marian Lichtman drwi z innych muzyków! Chodzi o emerytury

Artyści opowiadają w mediach o różnych sprawach dotyczących ich życia - także emeryturach. Okazuje się, że ze względu na naturę ich profesji i wysokość składek, ich emerytury nie są wcale tak wysokie - często nawet niższe niż u przeciętnego Polaka. Wielu muzyków skarży się w mediach na proponowane im przez ZUS emerytury.

Niedawno Marek Piekarczyk , znany z występów w grupie TSA ( posłuchaj! ) oraz programu TVP "The Voice of Poland", ujawnił, że dostaje jedynie 7 złotych 77 groszy emerytury! Jak podawał portal Plotek.pl, w marcu doszło do waloryzacji emerytur, która dotknęła także polskie gwiazdy. Muzyk otrzymał podwyżkę - nie jest to jednak zawrotna suma. Zamiast 7,77 zł, może liczyć teraz na kwotę 8,83 zł. To wzrost o 1,13 zł.

Głos w sprawie zabrał także Marian Lichtman podczas wywiadu z Pudelkiem.

"Szczerze mówiąc, byłoby ciężko, tylko trzeba się zabezpieczyć. Ja się zabezpieczyłem. Nie jestem jakimś milionerem, bogaczem, ale mogę sobie przyzwoicie żyć. Oczywiście jest gorzej z tymi muzykami, którzy już nie grają, a są znakomitymi muzykami, oni popadają w dołek" - mówi muzyk grupy Trubadurzy.

Muzyk wypowiedział się także na temat kolegów po fachu, którzy skarżą się na swoje emerytury.

"Każdy się kompromituje sam, na własny rachunek. Ten temat mnie trochę śmieszy, my nie powinniśmy rozmawiać o emeryturze, szczególnie ci, którzy sobie godnie żyją. Uważam, że to indywidualna sprawa. Ten, kto pomyślał o przyszłości, teraz ma dobrze. Emerytura to ciężka sprawa, każdy indywidualnie myśli" - uważa Lichtman.

Marian Lichtman i Krzysztof Igor Krawczyk o współpracy

Po śmierci Krzysztofa Krawczyka, Marian Lichtman zaczął mocno działać w kierunku rozwinięcie kariery jego syna. Junior pojawił się razem z Trubadurami podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie.

- Już dawno mieliśmy ochotę na współpracę, jeszcze jak jego tata żył, ale wtedy było trochę komplikacji, teraz to już nieważne. Jesteśmy przede wszystkim jak rodzina, jestem dla niego wujkiem, można tak powiedzieć - opowiadał w rozmowie z nami Marian Lichtman.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk junior i Marian Lichtman o występie na Festiwalu Weselnych Przebojów Mrągowo 2021 INTERIA.PL

- Współpracujemy ze sobą nawzajem - dopowiadał Krzysztof Krawczyk junior.

Artyści nagrali już wspólnie piosenki "Tato" (sprawdź!) zadedykowaną Krzysztofowi Krawczykowi, "Mamo" oraz "Dziękuję bardzo". W planach są kolejne produkcje.



Clip Krzysztof Igor Krawczyk TATO