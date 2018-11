Mariah Carey planowała świąteczny duet z George'em Michaelem

Ten świąteczny duet mógł podbić wszystkie listy przebojów. Mariah Carey zdradziła, że chciała nagrać wspólną świąteczną piosenkę z George'em Michaelem.

Mariah Carey chciała nagrać piosenką z Georgem Michaelem /Mat Hayward /Getty Images

Przypomnijmy, że Mariah Carey jest autorką jednego z największych świątecznych hitów w historii - "All I Want For Christmas Is You".



Clip Mariah Carey All I Want For Christmas Is You

Reklama

George Michael razem z grupą Wham! nagrał wielki przebój "Last Christmas", który stał się nieodłącznym elementem każdych świąt Bożego Narodzenia.

W rozmowie z gazetą "Metro" Mariah Carey zdradziła, że była w kontakcie z George'em Michaelem i Andrew Ridgeleyem, z którymi planowała nagrać wspólny świąteczny hit.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wham! Last Christmas

Wokalistka przyznała jednak, że pomysłu nigdy nie udało się zrealizować. "Chciałam móc pracować z George'em. Mieliśmy kilka świetnych rozmów i byłam jego wielkim fanem. Uwielbiam jego album 'Faith'. Kocham 'Last Christmas'" - opowiadała.

"Rozmawialiśmy o tym (o wspólnym utworze - przyp. red.), ale nie mogliśmy znaleźć dla siebie czasu. To byłoby miłe, gdybyśmy razem coś zrobili" - dodała.



Świąteczny koncert Mariah Carey w Nowym Jorku 1 5 W środę (14 grudnia) Mariah Carey wystąpiła podczas koncertu "All I Want for Christmas Is You" w Nowym Jorku. Wokalistka wielokrotnie przebierała się w trakcie koncertu, prezentując odważne stroje. Zobaczcie, jak prezentowała się podczas swojego nowojorskiego występu! Autor zdjęcia: Gregory Pace/BEI/Shutterstock Źródło: East News 5

Do tej pory usłyszeliśmy jeden pośmiertny numer George'a Michaela. Nile Rodgers z wokalistą stworzyli nową wersję utworu "Fantasy", nagranego jeszcze w latach 80. Kawałek stworzony z liderem Chic znalazł się na dwupłytową wersję "Listen Without Prejudice Vol. 1 / MTV Unplugged".