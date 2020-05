Maria Tyszkiewicz: Kiedy premiera płyty "Ufam sobie"?

Poznaliśmy szczegóły debiutanckiej płyty Marii Tyszkiewicz, która do sprzedaży trafi 5 czerwca.

Maria Tyszkiewicz odlicza do premiery debiutanckiej płyty AKPA

Maria Tyszkiewicz to wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". To ona wygrała szóstą edycję show Polsatu, wcielając się w m.in. Alicję Majewską, Axla Rose'a z Guns N' Roses, Rihannę, Pink, Dodę i Edytę Górniak.



Do tej pory poznaliśmy utwory - "Ufam sobie", "Chodź", "Deszcz" i "Let Me In" (gościnnie Pierre Danaë, finalista ósmej edycji francuskiego "The Voice").

Piosenki Maria stworzyła przy współpracy z cenionymi producentami i autorami tekstów takimi jak Jeremiasz Hendzel, Michał "Mamut" Sarapata (Salk, Julia Wieniawa), Arek Sitarz z Rasmentalism (znany też jako Ras), Meek, Oh Why?, Eprom czy Wishlake.

Na płycie "Ufam sobie" znalazły się największe inspiracje Marii i bardzo intymne przemyślenia, którymi po raz pierwszy dzieli się ze swoimi fanami właśnie teraz.

"Jej utwory zaskakują światowym brzmieniem i świeżym spojrzeniem na współczesne r'n'b oraz neo soul, czyli na gatunki, których Maria słucha namiętnie" - czytamy.

Wszystkie płyty zamówione w przedsprzedaży zostaną osobiście podpisane przez Marię Tyszkiewicz.