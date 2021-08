Do tej pory poznaliśmy utwory "Virunga" (skierowany do przyjaciół ze środowiska LGBT, posłuchaj! ) i "Ave Maria" ( sprawdź! ).

To zapowiedzi nadchodzącej płyty Marii Peszek "Ave Maria", która ukaże się 10 września.

Producentem i współautorem muzyki jest Kamil Pater, współtwórca zespołu JAAA!, projektu Powidok i wydawnictwa Sadki Rec. Nagrywał też w składzie Contemporary Noise Quartet, Quintet, Sextet, a z kwartetem Kamiński Pater Urowski Gorzycki był nominowany do Fryderyków za jazzowy debiut roku w 2010.

"Kochani. Zabieramy Was na wyspę! Love, sex, magic, sweet, surreal... All inclusive. Pakujcie się! Ruszamy..." - zaprasza do swojej "miłosnej piosenki" Maria Peszek.



Teledysk "J*bię to wszystko" wyreżyserował Piotra Onopa. W rolach głównych wystąpiły Maria Peszek i aktorka Marta Malikowska ("Chyłka. Inwigilacja", "Ślepnąc od świateł", "Żmijowsko").

Clip Maria Peszek J*BIĘ TO WSZYSTKO

Kim jest Maria Peszek?

Swoją karierę muzyczną córka Jana Peszka rozpoczęła w 2005 r. płytą "Miasto mania", która powstała we współpracy z Wojtkiem Waglewskim i jego synami - Fiszem i Emade. Trzy lata po debiucie ukazał się drugi album "Maria Awaria", wyprodukowany przez Andrzeja Smolika.

Peszek szybko znalazła się w gronie najpopularniejszych artystek na scenie alternatywnej w naszym kraju. Ten status potwierdziły kolejne wydawnictwa - "Jezus Maria Peszek" (2012) i "Karabin" (2016). Wszystkie dotychczasowe studyjne płyty pokryły się przynajmniej pojedynczą platyną.