Margaret rozpoczęła swoją karierę jako gwiazda pop, co słychać bardzo mocno w jej debiutanckim albumie "Add the Blondie" , który pojawił się na półkach w 2014 roku. Od tamtego czasu wydała łącznie pięć płyt studyjnych. Podczas tworzenia ostatniego albumu, artystka postanowiła całkowicie zmienić swój dotychczasowy wizerunek. Chciała pokazać się z całkiem innej strony. Nowe piosenki z albumu "Maggie Vision" zostały stworzone w klimacie hip hopu i urban music.



Wokalistka była trenerką w 10. edycji programu "The Voice of Poland".

Margaret o powrocie do "The Voice of Poland" i TVP: "To zaszło za daleko"

W rozmowie z Filipem Borowiakiem dla Wirtualnej Polski, Margaret odniosła się do komentarzy Maryli Rodowicz pod adresem Telewizji Polskiej. Wokalistka i raperka i uważa, że TVP dzieli Polaków.

"To za daleko zaszło, dlatego nawet Maryla Rodowicz o tym mówi i dobrze, że o tym mówi. Mam nadzieję, że to po prostu się zmieni, że pisiorki tam się w końcu ogarną" - powiedziała Margaret.

Czy wróciłaby do programu "The Voice of Poland"? Margaret uważa, że praca w programie była świetną przygodą i kontynuuje tę misję w swojej wytwórni, ale do współpracy z Telewizją Polską nie wróci.

"W sumie dostałam taką propozycję i zapytałam pani producent, czy coś się zmieniło, czy przeszli do innej telewizji. Odpowiedziała, że nie. Ja na to, że widzimy się w innej telewizji. Nie jest mi aktualnie po drodze z TVP" - tłumaczy.

