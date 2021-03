Margaret na wakacjach. Zobacz, gdzie wypoczywa

Margaret pochwaliła się zdjęciami z wakacji. Wokalistka po intensywnej promocji nowego albumu zdecydowała się na chwilę odpoczynku.

Margaret pokazała zdjęcia z wakacji /Tadeusz Wypych / Reporter

Przypomnijmy, że przełomowa dla Margaret płyta, która ma rozpocząć nowy etap w jej życiu - "Maggie Vision" - ukazała się w lutym 2021 roku.



"Weszłam do show-biznesu jako dzieciak, i to tak z buta, bardzo mocno, i to też było przytłaczające. Nie miałam chwili, żeby się zatrzymać i nad czymkolwiek mocniej zastanowić. Wszystko robiłam na już, natychmiast, bez większej refleksji. Strasznie chciałam dać radę, wykorzystać swój moment, przez co często odsyłałam siebie, moją duszę do kąta. Oczywiście była też wytwórnia, która chciała osiągać jakieś swoje cele, ale z perspektywy czasu nie chcę tego demonizować, bo to byłam ja, tylko dziewięć lat młodsza, a to naprawdę robi różnicę. A na dodatek byłam dziewczyną. I jak teraz patrzę na kwestie typu pewność siebie, to tego w ogóle nie miałam. Cały czas szukałam akceptacji i przyzwolenia na pewne rzeczy w innych ludziach" - mówiła w wywiadzie dla Interii.

Po promocji płyty Margaret zdecydowała się na urlop w Meksyku. Pojechała tam ze swoim partnerem KaceZetem.

"Tego życzę sobie i Wam też. P.S Wezwanie do miłości - Antony de Melo" - podpisała galerię zdjęć z wakacji.