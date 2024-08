Trwają obecnie nagrania do 5. sezonu programu "Niezwykłe Stany Prokopa" . W popularnej telewizyjnej serii, która miała premierę jesienią 2017 roku, Marcin Prokop zabiera widzów w podróż po Stanach Zjednoczonych, ukazując często ich nieznaną stronę. Emisja nowych odcinków zaplanowana jest na wiosnę 2025 r.

"Poznałem jego syna, zarażonego przez ojca muzyczną pasją, który pracuje w jednym ze sklepów z płytami. Gadaliśmy o najnowszej książce Charlesa, którą właśnie pisał i narzekał, że ciągle brakuje mu czasu, żeby ją ukończyć. Działał też aktywnie na rzecz uświadamiania ludzi na temat depresji i jej konsekwencji, co szczególnie istotne w kontekście zrozumienia motywacji wielu muzyków, którzy z jej powodu odebrali sobie życie. Znakomity, mądry, elokwentny człowiek" - wyznał w opublikowanym na Instagramie poście Prokop.

Jak się okazało, był to prawdopodobnie ostatni wywiad Crossa przed jego niespodziewaną śmiercią. "Właśnie się dowiedziałem, że Charles nie żyje. Zmarł kilkanaście godzin po naszym spotkaniu. Odszedł we śnie. Wielki smutek. Cieszę się, że zdążyłem go poznać" - podkreślił Marcin Prokop.