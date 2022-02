8 czerwca 2021 r. basista grupy Fisz Emade Tworzywo, Marcin Pendowski, nie ze swojej winy ucierpiał w poważnym wypadku, gdy motocyklem jechał na próbę. Muzyk przez długi czas był w śpiączce farmakologicznej, obecnie wymaga rehabilitacji. Do tej pory wciąż nie odzyskał w pełni sprawności.

Przepadły koncerty projektu Pendofsky promujące jego płytę "Gumolit", a także trasy z wieloma artystami, m.in. Fisz Emade Tworzywo z nowym albumem "Ballady i protesty", w nagraniach którego brał udział.

"Miałem połamaną czachę w 10 miejscach, obrzęk mózgu, wstawiane płytki, mam połamaną i podrutowaną miednicę, rozwalony prawy bark i prawego kciuka. Byłem w śpiączce kilka dni" - pisał po wypadku basista.

"Żeby walczyć z depresją jaka mnie dopada, spróbowałem dokończyć prace nad miksem 'Gratulujemy'; nad tą piosenką pracowałem jeszcze przed wypadkiem. No i udało się, mimo, że pracowałem na łóżku, lewą ręką - a jestem praworęczny - miks wyszedł dobrze, jestem zadowolony. W takim stanie robiłem też okładkę singla" - mówił Marcin Pendowski.

Teraz muzyk pokazał najnowsze zdjęcie ze szpitala.

"A co u mnie? Wyciąganie blach ze szkieletu, cz.1. Nie mogę się doczekać aby wrócić już do grania... no nic miłego dnia, moi przyjaciele" - napisał.

Pendofsky - płyta "Gumolit"

"Gumolit" (pierwotnie wydany jesienią 2020 r.) to druga autorska płyta Marcina Pendowskiego. Materiał zdobył pięć nominacji do Fryderyków 2021 w jazzowych kategoriach. Z okazji premiery winylowej wersji do sieci trafił teledysk do singla "Gratulujemy" ( sprawdź! ).

Kim jest Marcin Pendowski - Pendofsky?

Marcin Pendowski jest cenionym polskim basistą. Wraz z grupą Artrosis ( sprawdź! ) był dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. Od kilku lat jest także członkiem grupy Fisz Emade Tworzywo (płyty "Mamut", "Drony", "Radar"). Wspiera na scenie również chór Sound'n'Grace.

W 2013 r. wziął udział w reaktywacji zespołu Human, z którym zaprezentował premierowe nagranie "Blisko ciebie". Ostatecznie ten skład poszedł w rozsypkę.