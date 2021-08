Marcin Patrzałek to muzyk obdarzony dynamiczną i olśniewającą wirtuozerią, a także unikalnym perkusyjnym stylem. Wykazuje niesamowitą pomysłowość jako aranżer i producent w wielu stylach i gatunkach. Nic więc dziwnego, że Sony Music Masterworks podpisało kontrakt z młodym polskim gitarzystą.



Marcin zyskał popularność po wygraniu dziewiątej edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" ( 2018 ). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinału amerykańskiego "Mam talent".



Reklama

20 sierpnia ukazał się kolejny singel artysty nagrany w tej wytwórni zatytułowany "Utwór napisany został podczas udziału Marcina w amerykańskim talent show.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Patrzałek w "Must Be The Music" INTERIA.PL

"Filozofia absurdu Alberta Camusa fascynowała mnie wtedy jak nic innego, a jego esej 'Mit Syzyfa' był dla mnie inspiracją do napisania tego utworu. Nie uważam się za osobę szczególnie głęboką czy uduchowioną, ale w czasie wielkich zmian w moim życiu większość rzeczy, które mi się przydarzyły, wydawała się absurdalna. Stałem w obliczu Nowego, wielu nowych znaczeń i byłem zmuszony unieść rzeczywistość tego wszystkiego. Teraz minęło już sporo czasu, a ja pozwalam się nieść życiu takim, jakie jest..." - opowiada Marcin.



Jego nagrania zgarnęły ponad 100 milionów wyświetleń ( 500 tys. subskrypcji kanału YT, 550 tys. followersów na Tik Tok i 300 tys. na Instagramie). Opracowanie utworu "Kashmir" zespołu Led Zeppelin natychmiast stało się viralem, zyskując podziw takich gwiazd jak: Jack Black, Tom Morello czy Paul Stanley.

Wideo Marcin Patrzalek: Polish Guitarist MURDERS His Guitar! WOW! | America's Got Talent 2019

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zanurzył się w świecie perkusyjnego fingerstyle ( wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.