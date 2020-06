Marcin Patrzałek z pierwszym singlem. Posłuchaj "Sonaty Księżycowej" w zaskakującej wersji

Marcin Patrzałek to instrumentalista, który zasłynął na świecie m.in. dzięki występowi w amerykańskim "Mam talent". Muzyk przedstawił pierwszy singel, który jest jego interpretacją "Sonaty Księżycowej" Ludwiga van Beethovena.

Marcin Patrzałek rozwija swoją karierę za Oceanem /Gregg DeGuire /Getty Images

O tym 19-letnim Polaku Simon Cowell powiedział, że pokazuje, po co stworzono gitarę.

Reklama

"Marcin Patrzałek to muzyk obdarzony dynamiczną i olśniewającą wirtuozerią, a także unikalnym perkusyjnym stylem. Wykazuje niesamowitą pomysłowość jako aranżer i producent w wielu stylach i gatunkach"- czytamy w zapowiedzi jego singla.

Polak dzięki świetnym występom podbił serca amerykańskiej publiczności oraz jurorów amerykańskiego "Mam talent" i dotarł aż do półfinału programu. W poprzednich latach Patrzałka można było też oglądać w polskim "Must Be The Music" (wygrał dziewiątą edycję) oraz włoskiego "Tu Si Que Vales" (zwycięzca piątej serii).



Wideo Marcin Patrzalek: Polish Guitarist MURDERS His Guitar! WOW! | America's Got Talent 2019

26 czerwca ukazał się długo wyczekiwany, pierwszy singel artysty nagrany już pod skrzydłami Sony Music. 19-letnia gwiazda gitary wydała własną innowacyjną aranżację pierwszej i trzeciej części słynnej "Sonaty Księżycowej" Beethovena.

Kolejne odsłony premierowego materiału usłyszymy jeszcze w tym roku. Obejmować będą szereg kompozycji własnych oraz aranżacje ulubionych dzieł muzyki klasycznej.

Clip Marcin Patrzałek Moonlight Sonata on One Guitar

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin Patrzałek rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zaczął zgłębiać świat perkusyjnego fingerstyle (wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.

Jego nagrania na Youtube zgarniają ponad 100 milionów wyświetleń. Szczególną popularnością cieszy się jego solowa wersja V Symfonii Beethovena. Inne ulubione przez fanów filmiki to jego wersja "Toxicity" zespołu System of a Down, "Shape of You" Eda Sheerana oraz liczne kompozycje własne.