Marcin Miller zrobił fanom nieśmieszny żart. Są wściekli!

Początki grupy Boys sięgają przełomu 1990 i 1991 r. Zespół w Prostkach koło Ełku założył Marcin Miller (sprawdź!), który od tego czasu nieprzerwanie stoi na czele formacji. Do największych przebojów grupy Boys należą utwory "Jesteś szalona" ( posłuchaj! ), "Najpiękniejsza dziewczyno" ( posłuchaj! ), "Moja kochana", "W oczach niebo" (z Extazy), "Wciąż pamiętam", "Czy nie" i "Szalona blondynka" (duet z Bayer Full).

Wokalista ma wielu fanów, z którymi utrzymuje kontakt m.in. poprzez media społecznościowe. Tym razem zaniepokoił obserwujących, dwukrotnie publikując zdjęcia ze szpitala - na jednym stoi w sali szpitalnej, na drugim widać m.in. jego rękę z wbitym wenflonem. Pod zdjęcia napisał tylko "Serdeczne dzięki" i dodał hasztag "onkolog".

Fani od razu ruszyli z pytaniami o szczegóły. Z wokalistą postanowiła skontaktować się Plejada. Wtedy Miller przyznał, że w szpitalu jedynie odwiedzał przyjaciela. "Bardzo lubię, jak ludzie współczują. Wiem o tym, że wystarczy jedno zdjęcie i ludzie sami dopiszą całą historię, a ja lubię prowokować. Jedno zdjęcie wystarczy, żeby zrobić ruch. Dyrektor tej kliniki jest moim bardzo dobry znajomym. Byłem z żoną u rodziny i odwiedziłem znajomego. Jestem zdrów jak ryba!" - odpowiedział.

"Co za żenada" , "Lubisz prowokować tak? Chodź się zamień ze mną, bo w przeciwieństwie do Ciebie to akurat 7. dzień jestem w szpitalu", "Właśnie przeczytałam, że to taki żarcik. Naprawdę? To jest powód do żartów? nie życzę, aby musiał Pan doświadczyć pobytu na onkologii. Pomyślał Pan o chorych na raka, którzy przebywają w tym szpitalu? Ręczę, że nie jest im do śmiechu", "Zobaczymy, czy będziesz taki dowcipny, jak ciebie dotknie choroba albo kogoś z twoich bliskich" - pisali wściekli fani na Twitterze i pod zdjęciem wokalisty na Instagramie.

Sytuacji nie pomógł kolejny wpis. "Dawidzie, zgodnie z Twoją prośbą, tak jak chciałeś (koledze nie odmówię chociaż wiedziałem, jak dzbany to skomentują) jeszcze raz serdeczne dzięki za miłe spotkanie" - napisał Miller. "Kto kładzie się do łóżka szpitalnego, zaśmiewając się z troski ludzi tutaj, którzy pytają co się stało. Kto jest dzbanem, drwiąc z zdrowia i życia i ludzi, którzy leżąc w szpitalu cierpią i umierają", "Czy to do kampanii, czy teledysku, czy promocji - to jest onkologia!!! Napisać o ludziach "dzbany" to szczyt prostactwa, braku szacunku. Nie potrafiłabym się śmiać i promować w żadnym szpitalu! Niedobrze mi, jak na to patrzę" - odpowiedzieli internauci.