Mata szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" (sprawdź pełny tekst!) . Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku. Oczekiwany drugi album Maty "Młody Matczak" ukazał się 1 października i z miejsca stał się sukcesem.

Marcin Matczak, prawnik i Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego znany jest od dawna z wspierania twórczości swojego syna. Według rapera to właśnie tata wymyślił jego pseudonim oraz zawiózł go na podpisanie umowy z wydawnictwem SBM. Matczak wydał też książkę pt. "Jak wychować rapera".

Prawnik jest też znany z krytykowania rządów Prawa i Sprawiedliwości. W lutym 2021 roku Prezydent Andrzej Duda nadał Matczakowi profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Prawnik odmówił pojawienia się na urczystości, tłumacząc, że jest "zobowiązany pozostać wierny wartościom, które są bliskie każdemu prawnikowi: wierności Konstytucji i szacunkowi dla prawa. Pana działania w ostatnich latach były, niestety, zaprzeczeniem tych wartości (...) Nie mogę pozwolić na to, aby uściśnięcie Pana dłoni zostało odebrane jako choćby cień akceptacji dla tych działań".





Od dawna Profesor Matczak wyśmiewa TVP, która próbowała podburzać widzów przeciwko twórczości Maty oraz kwestionowała metody wychowawcze jego rodziców.



Mata napisał o tym w piosence "Patoreakcja": "A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem / To święty człowiek / A to co robię jest moim wyborem / I sam za to kiedyś odpowiem / Ale najpierw odpowiem wam / Więc słuchajcie uważnie: / Je*** Telewizję Polską / Jacek Kurski - c*** ci w dziąsło / (Przestań mi ku*** rodzinę prześladować)".

Marcin Matczak: Dostałem telefon z informacją, że mój syn nie żyje

Matczak za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze poinformował, że otrzymał zaskakujący telefon z numeru infolinii CBA. Z rozmowy miał dowiedzieć się, że jego syn nie żyje.



"Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje" - napisał Matczak. Prawnik przekazał też informację, że Mata jest cały i zdrowy.



Profesor dodał także, że to zdarzenie uzmysłowiło mu, że jego publiczna krytyka władzy to dobra droga i nie zamierza zaprzestać swojej działalności. "Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej" - napisał w poście.



