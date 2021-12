Płyta "Młody Matczak", która jest jednym z najpopularniejszych wydawnictw tego roku w Polsce, ukazała się 1 października 2021 roku. Promowały ja takie numery jak: "Patoreakcja" (posłuchaj!), "Papuga" (posłuchaj!) oraz "Kiss cam (podryw roku)" (zobacz klip!).

Album w bardzo krótkim czasie pokrył się poczwórną platyną (podwójną platynę zgarnął już w przedsprzedaży). Krążek był też najczęściej odsłuchiwanym albumem na Spotify w 2021 roku.



Mata wspiera polską psychologię dziecięcą

Poczwórna platyna, która trafiła w ręce Maty, długo u niego nie pobędzie. Raper zdecydował się bowiem zlicytować płytę, aby wesprzeć finansowo pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży.

Przy okazji raper pozdrowił swoją terapeutkę, zachęcił wszystkich do szukania pomocy i przyznał, że jego dwie płyty, które osiągnęły ogromny sukces, nie powstałyby, gdyby Matczak nie zgłosił się po pomoc psychologiczną.

"Dziś o godz. 16:00 na antenie radia 357 rozpocznie się licytacja mojej poczwórnej platyny za Młodego Matczaka. Całość pieniędzy z aukcji zostanie przekazana na pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, więc zachęcam, żeby dzwonić na +48 510 357 357 i licytować. Jest to dla mnie ważny temat, ponieważ gdyby nie pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży to najprawomocniej ta, ani żadna inna moja płyta by nie powstała. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją terapeutkę oraz polecić Wam terapię ogólnie, bo czasem może pomóc" - czytamy na FB.

W dopisku Mata dorzucił kolejny numer - 22 484 88 04. "To telefon zaufania dla młodych, więc jeśli czujesz, że jest Ci potrzebne wsparcie, to zadzwoń" - dodał.