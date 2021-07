Marcin Matczak, tata Maty napisał książkę. Kiedy premiera "Jak wychować rapera. Bezradnik"?

O Macie głośno zrobiło się po pierwszej płycie. "Patointeligencja" był pierwszym singlem promującym debiutancki album "100 dni do matury". Numer w sieci pojawił się 11 grudnia 2019 roku.



Utwór opowiadający burzliwe losy dzieciaków z dobrych domów błyskawicznie obiegł sieć, a komentowali go dziennikarze polityczni, celebryci i politycy.

O utworze i jego przekazie dyskutowano m.in. w "Wiadomościach" TVP, gdzie próbowano połączyć utwór z działalnością ojca Maty - profesora prawa Marcina Matczaka.



Do całego zamieszania wokół "Patointeligencji" Mata odniósł się później w utworze "Patoreakcja".



W utworze Mata odnosi się zarówno do komplementów, jak i do krytyki. Krystynie Pawłowicz wypomniał, że wzięła wszystko zbyt dosłownie, Jakimowiczowi, że jego syn obraca się w tym samym środowisku. "A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek. A to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem" - nawijał dalej Mata, a chwilę później w wulgarny sposób zwrócił się do Jacka Kurskiego.



Teraz ojciec rapera postanowił wydać książkę "Jak wychować rapera. Bezradnik". Każdy z rozdziałów będzie dotyczył innego utworu Maty. Premiera zaplanowana jest na 1 września.

"Nie wiem, czy chcecie skorzystać z moich rad, ale napisałem książkę pt. 'Jak wychować rapera'. Książkę o relacji ojca z synem, patodemokracji i potrzebie rebelii" - zapowiedział Marcin Matczak. "Wydawnictwo zaproponowało mi stworzenie poradnika, jak wychować obywatela. Byłaby to pouczająca książka, ale mało kto chciałby ją przeczytać. Napisałem więc o tym, jak wychować rapera, bo w tym przynajmniej mam pewne doświadczenie" - opowiadał.



"Ostatecznie książka o tym, jak wychować rapera, jest o tym, jak wychować obywatela. Ma mieć dzikie serce i empatię, wrażliwość i siłę. Ma być odważny i mówić prawdę, nawet jeśli głos mu drży" - dodał.