Marcin Maciejczak z międzynarodowym sukcesem. To wykonanie robi furorę!

Marcin Maciejczak znów zachwyca! Jego występ został doceniony przez międzynarodową publiczność. Poruszająca wersja przeboju Lady Gagi ma już fanów na całym świecie.

Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję "The Voice Kids" /Mateusz Jagielski /East News

Marcin Maciejczak już nie raz udowodnił, że ma niesamowity talent wokalny. Młody wokalista zachwyca swoimi umiejętnościami nie tylko fanów muzyki w Polsce, ale też poza jej granicami.

Reklama

Nastolatek, który podbił serca widzów i jurorów programu "The Voice Kids", rozpoczął prawdziwą muzyczną karierę.

Tymczasem echa jego występów w programie TVP nadal wybrzmiewają.

Ostatnio jego nagranie z castingu trafiło do międzynarodowych zestawień 10 najlepszych "Przesłuchań w ciemno" na kanale The Voice Global z milionowymi wynikami wyświetleń. To wykonanie przeboju Lady Gagi nadal robi na słuchaczach ogromne wrażenie!

Wideo youtube

Przypomnijmy, że Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids". Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.

Jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Debiutancki singel artysty - "Jak gdyby nic" - szybko stał się jednym z największych przebojów w Polsce. Później opublikował m.in. utwory "Deszcz i bez" oraz "Kaj".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Maciejczak po wygranej w "The Voice Kids" INTERIA.PL

----------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!