Marcin Maciejczak na nagraniu sprzed lat. Uroczy występ podbija sieć

Marcin Maciejczak to obecnie jeden z najzdolniejszych nastoletnich wokalistów w Polsce. Jego kariera rozwija się w błyskawicznym tempie, a talent zachwyca.

Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję "The Voice Kids" /Gałązka / AKPA

Ostatnio w sieci pojawiło się nagranie sprzed kilku lat. Wówczas zwycięzca "The Voice Kids" był jeszcze uczniem szkoły podstawowej.

Na nagraniu możemy zobaczyć występ Marcina Maciejczaka na XV Kaliskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2017.

Młody wokalista otrzymał Grand Prix, czyli Puchar Prezydenta Kalisza, za wykonanie przeboju "Bo już taki jestem".



"Nikt nie miał wątpliwości, że Marcinowi z Warty należała się główna nagroda. Jego wykonanie swingowego przeboju pt. 'Bo już taki jestem' było bezbłędne, pełne energii i artystycznie niezwykle dojrzałe, jak na ucznia szkoły podstawowej. Był ogromnie wzruszony odbierając sprzęt muzyczny i inne upominki, ale - jak przystało na młodą gwiazdę estrady - szybko opanował emocje i raz jeszcze zaśpiewał dla zgromadzonej w CKiS widowni" - czytamy w relacji z tego wydarzenia.

Wideo Marcin Maciejczak - XV Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Grand Prix 2017

Marcin Maciejczak to trzynastolatek z Bartochowa koło Sieradza. Nie tylko śpiewa, ale sam nagrywa i montuje swoje teledyski. Nie wyobraża sobie życia bez muzyki i w przyszłości chciałby występować na największych scenach. Ogromną szansą na to może być fakt, że nastolatek jest zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids".

Wideo Marcin Maciejczak - "Jak gdyby nic" - Finał | The Voice Kids Poland 3

Wykonanie z przesłuchań w ciemno trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Maciejczak w "The Voice Kids" TVP

