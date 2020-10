Marcin Maciejczak opublikował nowy teledysk. Posłuchaj "Kaj"

W sieci pojawił się nowy singel Marcina Maciejczaka, znanego z programu "The Voice Kids". To kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty.

Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids".



Jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global" - oficjalnego kanału YouTube formatu "The Voice", który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata.



Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.



Jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Debiutancki singel artysty - "Jak gdyby nic" - szybko stał się jednym z największych przebojów w Polsce.

Po nim Maciejczak zaprezentował kolejny singel "Deszcz i bez", który cieszy się podobnym zainteresowaniem.



22 października premierę miał następny utwór młodego wokalisty pt. "Kaj". Tytuł utworu zahacza o klasyczną baśń o królowej śniegu. Tekst jest więc spóźnionym wołaniem o pomoc, próbą naprawienia błędów, których konsekwencje okazały się nieodwracalne. Magiczne szkiełko w oku chłopca nie pozwoliło na czas uratować rzeczy najważniejszych. Pozostał tylko dobiegający gdzieś z pamięci głos - kojarzony jedynie z zapomnianym dawno imieniem.

Wyrazisty singel "Kaj", który pokazuje, w jak szybkim tempie Marcin dojrzewa jako artysta.