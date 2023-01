Zwycięzcy Eurowizji 2021 przed premierą swojej trzeciej płyty wypuścili single "Mammamia", "Supermodel", "The Loneliest" i "Gossip". W tym ostatnim utworze gościnnie kwartet wsparł Tom Morello , gitarzysta Rage Against The Machine ( posłuchaj! ).

Reklama

Clip Maneskin GOSSIP - ft. Tom Morello

Maneskin i nowy utwór "The Loneliest". Fanom wystarczyło 35 sekund!

Tytuł "Rush!" jest podsumowaniem kilkunastu miesięcy intensywnego życia zespołu w trasie, pośpiechu i surowej dyscyplinie. Oddaje on też emocje i uczucia, których członkowie Maneskin doświadczyli po drodze: od strachu, przez zabawę, zaskoczenie po radość z życia na krawędzi. To zarazem opowieść o artystycznej i osobistej drodze, jaką muzycy z Rzymu przeszli po dziś dzień, od grania na ulicach do występów przed wielotysięczną publicznością.

Przypomnijmy, że wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później, dzięki wygranej na Eurowizji zostali obwołani zbawcami rocka. Na trasę zaprosili ich giganci z The Rolling Stones , a droga na największe areny i festiwale stanęła otworem. Włosi w 2022 r. byli jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni, a 12 maja na żywo pojawią się w hali COS Torwar w Warszawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maneskin podczas Open'er Festival 2022 INTERIA.PL

Z okazji premiery oczekiwanej płyty na profilach Maneskin w mediach społecznościowych pojawiły się zaskakujące zdjęcia i nagrania z podwójnego ślubu muzyków. Na zdjęciach możemy zobaczyć pocałunek ślubujących sobie miłość Damiano i Thomasa oraz Victorii i Ethana (przystrojonego welonem i ubranego w kobiecą suknię).

"Kto złapał bukiety? (Wciąż nie możemy uwierzyć, że jesteśmy po ślubie!)" - głosi podpis pod jedną z fotografii.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Rolka Rozwiń

Całość jest akcją promocyjną razem z jednym z serwisów streamingowych.

Fani dopytują, co o ślubie Damiano sądzi jego dziewczyna - włoska modelka i influencerka Giorgia Soleri (są parą od ponad pięciu lat).

"Dziękuję ci, że codziennie czuję się błogosławiona. Jestem z ciebie dumna (i jestem twoją największą fanką) od pierwszego dnia i zawsze będę. Kocham cię moja miłości" - napisała pod wspólnym zdjęciem z wokalistą Maneskin.



Instagram Post Rozwiń

Na "Rush!" składa się aż 17 utworów, które różnią się między sobą stylistyką, ale zachowują cechy charakterystyczne dla grupy. Wśród współpracowników tym razem znaleźli się m.in. Max Martin, Sly, Martin, Mattman & Robin oraz Captain Cuts. Pochodzący z Szwecji Max Martin jest szarą eminencją show-biznesu: jako kompozytor lub współautor ma w dorobku 25 numerów 1 na amerykańskiej liście przebojów. Zdobywca pięciu statuetek Grammy pracował z absolutną czołówką - jego piosenki wykonywali m.in. Britney Spears, Backstreet Boys, Celine Dion, Katy Perry, Maroon 5, Taylor Swift, The Weeknd, Pink, Christina Aguilera, Ariana Grande, Justin Timberlake i Coldplay.

Open'er Festival 2022: Maneskin 1 / 32 Maneskin na Open'er Festival 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik

Basistka Victoria De Angelis wyznała, że na nowym materiale pozwolili sobie na nieco więcej szaleństwa i eksperymentów. Mieli zainspirować się sposobem pracy Radiohead ( posłuchaj! ) - to od nich zaczerpnęli podejście do tworzenia, według którego dla każdej piosenki wykreowali specjalny świat, specyficzną atmosferę.

Maneskin - oto szczegóły płyty "Rush!" (tracklista):

1. "Own My Mind"

2. "Gossip"

3. "Timezone"

4. "Bla Bla Bla"

5. "Baby Said"

6. "Gasoline"

7. "Feel"

8. "Don't Wanna Sleep"

9. "Kool Kids"

10. "If Not For You"

11. "Read Your Diary"

12. "Mark Chapman"

13. "La Fine"

14. "Il Dono Della Vita"

15. "Mammamia"

16. "Supermodel"

17. "The Loneliest".