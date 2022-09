Mandaryna znalazła nową miłość. Pokazała zdjęcia

Marta Wiśniewska, znana pod pseudonimem Mandaryna, jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej popkultury. Celebrytka pierwsze kroki w swojej karierze stawiała jako choreografka i tancerka zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski szybko pojął ją za żonę - małżeństwem byli w latach 2002-2006.



Mandaryna: Michał Wiśniewski pierwszym i jedynym mężem

To właśnie wokalista wprowadził swoją ówczesną partnerkę do świata muzyki. Dzięki temu w 2004 roku ukazał się pierwszy singel Mandaryny "Here I Go Again". Szybko zyskała fanów, a jej najbardziej rozpoznawalnym hitem stała się piosenka "Ev'ry Night".

Mandaryna wykonała ją w 2005 roku podczas Festiwalu w Sopocie. Jak powiedziała, był to "jeden z najważniejszych występów w jej życiu", który zakończył się wielką klapą. Gwiazda próbowała nadrobić wszystko tańcem, jednak nie powstrzymało to fali krytyki, jaka ją spotkała.

Mandaryna pokazała nowego mężczyznę na Instagramie

Celebrytka w 2020 roku, po kilku długich latach, rozstała się z prawnikiem Pawłem Wójcikiem. Od tego czasu 44-latka nie była widywana z żadnym nowym mężczyzną. Wszystko zmieniło się w ostatnim czasie.

Gwiazda wrzuciła Instastory, ukazujące ją u boku pewnego mężczyzny. Na wideo widzimy, jak Mandaryna daje mu buziaka w nos oraz ręką przybliża jego głowę do swojej, przy okazji zasłaniając twarz długowłosego mężczyzny o sporym zaroście.

Jak zauważyli fani, to nie pierwszy raz, kiedy Mandaryna pokazała chłopaka na swoim Instagramie. Była żona Michała Wiśniewskiego uchwyciła go wcześniej na nagraniu ze spływu kajakowego. Widać na nim, jak siedzą w jednym kajaku, a także jadą wspólnie samochodem czy też siedzą przy stole.

Mandaryna nie odniosła się jeszcze do komentarzy fanów, czy z tajemniczym mężczyzną łączy ją coś więcej.

