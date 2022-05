Anna Świątczak i Mandaryna razem. Byłe żony Michała Wiśniewskiego w piosence "Od nowa"

Wiadomości

Do sieci niespodziewanie trafił teledysk "Od nowa". To wspólna propozycja Anki (Anna Świątczak) i Mandaryny, czyli dwóch byłych żon Michała Wiśniewskiego. Czy w tekście utworu pojawiają się odniesienia do życia u boku lidera Ich Troje?

Mandaryna i Ania Świątczak połączyły siły /Bartosz Kuśmierski /materiały prasowe