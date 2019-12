Mandaryna na scenie z córką: Emocje były duże

Mandaryna była jedną z gwiazd koncertu The Rewind Tour, który odbył się w połowie listopada w COS Torwar w Warszawie. Na scenie przypomniała swoje największe hity oraz znane covery z lat 90. Marta Wiśniewska przyznaje, że przed występem towarzyszyły jej ogromne emocje.

Mandaryna opowiedziała o swoim powrocie na muzyczną scenę AKPA

Impreza The Rewind Tour to sześć, największych gwiazd muzyki eurodance z lat 90.

Reklama

The Rewind Tour miało swoja premierę w Kanadzie, gdzie razem z główną gwiazdą, zespołem Aqua odwiedzili kilkanaście miast. W ciągu zaledwie roku wydarzenie stało się kultowe i zapoczątkowało europejskie występy, również w Polsce.

Duńska Aqua najbardziej znana jest z przeboju "Barbie Girl" ( posłuchaj! ) z 1997 r. Po kilkuletniej przerwie, zespół powrócił, wypuszczając nowy album "Megalomania" (2012).

Na scenie pojawili się też niemiecki Snap! (przeboje "The Power" - sprawdź! , "Rhythm Is A Dancer" - posłuchaj! ), belgijski Technotronic ("Pump Up The Jam" - posłuchaj! ), Szwed nigeryjskiego pochodzenia Dr Alban ("It's My Life"), włoska grupa Corona ("The Rhythm of the Night" - posłuchaj! ) i duńska wokalistka Whigfield ("Saturday Night" - sprawdź! ).

Clip Dr. Alban It's My Life

Polskim supportem była jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki dance - Marta "Mandaryna" Wiśniewska.



Jedna z najbardziej znanych piosenek Mandaryny - "Ev'ry Night", ostatnimi czasy znowu cieszy się ogromną popularnością. Był to powód, dla którego tancerka i wokalistka postanowiła powrócić do koncertowania. Marta Wiśniewska podczas ostatniego występu na warszawskim COS Torwar mogła się ponownie spotkać na scenie z dawnym składem.

Clip Mandaryna Ev'ry Night

Sprawdź tekst utworu "Ev'ry Night" w serwisie Teksciory.pl

"Wróciłam do śpiewania, jeśli w ogóle można powiedzieć, że kiedykolwiek z niego zrezygnowałam. Moją piosenkę 'Ev'ry Night' wyciągnięto na pierwszy plan, więc gramy koncerty. Podczas imprezy na Torwarze ludzie bawili się super. Miałam możliwość wystąpienia z moją najstarszą ekipą. Występowałam też ze swoją córką, więc naprawdę bardzo się cieszę" - mówi agencji Newseria Lifestyle Marta Wiśniewska.

Jak zmieniała się Fabienne Wiśniewska? 1 / 9 16-letnia Fabienne Wiśniewska pojawiła się na otwarciu jednego z warszawskich salonów spa. Nastolatka towarzyszyła swojej matce, Marcie Wiśniewskiej, czyli Mandarynie. Źródło: Reporter Autor: Adam Jankowski udostępnij

Mandaryna zdradza także, że przed koncertem The Rewind Tour odczuwała lekki stres. Otuchy dodawała jej jednak utalentowana ekipa. Zawłaszcza tancerze, którzy występowali wraz z nią, okazali się być pomocni.

"Emocje były duże, bo denerwowałam się nie tylko za siebie, lecz także za moich podopiecznych. To jest niesamowite, jeśli za plecami ma się 12 tancerzy, to jest to tylko czysta przyjemność" - tłumaczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna o powrocie na muzyczną scenę Newseria Lifestyle

Obecnie podczas koncertów Mandaryna wykonuje znane z przeszłości i lubiane przez fanów utwory. Tancerka i wokalistka nie zastanawiała się jeszcze, czy w przyszłości nagra nowe piosenki. Na chwilę obecną cieszy ją możliwość grania koncertów i spotykania się z publicznością.

"Nie mam zielonego pojęcia, nie zastanawiałam się nad tym. Gramy koncerty, teraz będziemy grać w Krakowie i Zakopanem. Tych koncertów nie jest jakoś bardzo dużo, natomiast są fajne i jest nam miło" - dodaje Marta Wiśniewska.

Po latach przerwy od show-biznesu Mandaryna powróciła na muzyczną scenę na początku 2018 r. Okazało się, że bez problemu wyprzedaje klubowe koncerty, a tłumom zupełnie nie przeszkadza fakt, że wokalistka i tancerka podpiera się playbackiem.

Pierwsze kroki w show-biznesie Marta Mandrynkiewicz (to jej panieńskie nazwisko) stawiała na początku XXI wieku jako tancerka (później choreografka) współpracująca z grupą Ich Troje, która wówczas podbijała Polskę z płytami "Ad. 4" i "Po piąte... niech gadają". Oba wydawnictwa uzyskały tytuł Diamentowej Płyty za sprzedaż kilkuset tysięcy egzemplarzy.



Clip Mandaryna Not Perfect

Sprawdź tekst utworu "Not Perfect" w serwisie Teksciory.pl!

Znajomość z Michałem Wiśniewskim stała się tak bliska, że para w 2002 r. wzięła ślub, a w czerwcu urodził im się syn Xavier Michał. Niewiele ponad rok później na świat przyszła córka - Fabienne Marta. W grudniu 2003 r. para wzięła ślub kościelny w lodowej scenerii w Kirunie na północy Szwecji - całość transmitowała na żywo stacja TVN, która także nadawała reality show "Jestem jaki jestem" z udziałem całej rodziny.

"Tak to w życiu bywa. Sami to rozłożyliśmy, bo jak już wszystko w życiu masz to potem trzeba to stracić, żeby to docenić. Człowiek do miękkiego fotela przyzwyczaja się szybko i myśli, że tak będzie zawsze. Człowiek popełnia trochę błędów, złych ludzi spotyka na swojej drodze... Wyszło jak wyszło" - tak po latach skomentowała pytanie Kuby Wojewódzkiego o to, jak się czuje jako osoba, która miała wszystko i prędko to straciła.

W 2006 r. małżeństwo Wiśniewskich się rozpadło - lider Ich Troje związał się z Anią Świątczak, która od trzech lat była już wokalistką tej grupy.



Wideo Mandaryna wznawia karierę (WideoPortal/x-news)

Marta Wiśniewska jako wokalistka zadebiutowała w 2004 roku. Rok później podczas festiwalu w Sopocie doszło do skandalu. Jej występ zakończył się kompromitacją i wygwizdaniem przez część publiczności. Wówczas też do sieci trafiło nagranie z koncertu, na którym słychać strasznie fałszującą wokalistkę, wspomagającą się playbackiem.

- Najgorszy moment miałam właśnie po tym Sopocie, gdy tak strasznie bałam się wychodzić na scenę, że po prostu trzy razy żegnałam się, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam do tyłu (śmiech), żeby po prostu wyjść i umieć unieść to wszystko, co czują ci ludzie stojący pod sceną - wspominała po latach w rozmowie z Interią.

35 lat Mandaryny 1 / 7 Marta Wiśniewska z domu Mandrykiewicz, znana powszechnie jako Mandaryna urodziła się 12 marca 1978 roku w Łodzi. Karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko w tanecznym zespole Krajki. W 1996 roku, będąc jedną z tancerek grupy 7 coma 7, zdobyła mistrzostwo Polski w tańcu hip hop. Źródło: MWMedia udostępnij

W sumie Mandaryna w trakcie swojej kariery wydała trzy albumy, ostatni z nich - "AOX" - w 2009 roku. Na początku 2013 r. wypuściła jeszcze teledysk do singla "Bring The Beat". Miała to być zapowiedź czwartego albumu wokalistki pod roboczym tytułem "Sugar Sugar", płyta jednak nigdy się nie ukazała.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna Bring the Beat

Sprawdź tekst utworu "Bring The Beat" w serwisie Teksciory.pl

Debiut "Mandaryna.com" uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 35 tys. egzemplarzy. Z tego albumu pochodzi taneczny cover rockowej grupy Whitesnake - "Here I Go Again".

Wideo Mandaryna - Here I Go Again

Sprawdź tekst utworu "Here I Go Again" w serwisie Teksciory.pl

Na drugiej płycie "Mandarynkowy sen" (2005) znalazł się przebój "Ev'ry Night", z którym wokalistka zajęła 2. miejsce w półfinale Konkursu Sopot Festival 2005 o Bursztynowego Słowika.

Tym razem Mandaryna również sięgnęła po przeróbki - na drugiego singla trafił utwór "You Give Love a Bad Name" (w oryginale Bon Jovi). Wokalistka nagrała także swoje wersje "Windą do nieba" 2 plus 1 i "A Spaceman Came Travelling" Chrisa de Burgh.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna You Give Love A Bad Name

Sprawdź tekst "You Give Love a Bad Name" w serwisie Teksciory.pl