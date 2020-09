Małgorzata Ostrowska o Lombardzie. Wspomniała o konflikcie

Była wokalistka Lombardu, Małgorzata Ostrowska opowiedziała o konflikcie, który podzielił zespół.

Małgorzata Ostrowska wypowiedziała się na temat konfliktu z Lombardem /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że Małgorzata Ostrowska rozstała się z grupą Lombard w 1999 roku. W jej miejsce dowodzona przez klawiszowca i kompozytora Grzegorza Stróżniaka zespół przyjął Martę Cugier.

Reklama

Zanim Ostrowska ostatecznie postanowiła zakończyć współpracę z zespołem, w składzie zaszło wiele zmian. Początkowo było trzech wokalistów: Małgorzatę Ostrowską, Wandę Kwietniewską i Grzegorza Stróżniaka.



"Był taki moment, kiedy zespół stwierdził, że nie chce ze mną pracować i będzie pracować z Wandą. Wtedy wkroczył nasz manager Piotr Niewiarowski i powiedział, że jak ja odejdę, to on odchodzi ze mną. To był chyba główny powód, dla którego Wanda się wycofała" - wspominała piosenkarka.



"To było bardzo dobre posunięcie. Oczywiście dla mnie ten pierwszy okres był ciężki, ale to trwało krótko. Publiczność zyskała zamiast jednego zespołu Lombard, zespół Lombard i zespół Wanda i Banda" - skomentowała Kwietniewska. "Najważniejsze, że nam się przyjaźń nie rozjechała. Mamy bardzo dobry kontakt i to jest cenne" - dodała.



Małgorzata Ostrowska kończy 60 lat 1 / 15 2 maja 1958 r. urodziła się Małgorzata Ostrowska, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, która popularność zdobyła dzięki występom w zespole Lombard. Źródło: materiały prasowe Autor: Jacek Gulczyński udostępnij

Nie udało się jednak zachować przyjaźni między Ostrowską a Stróżniakiem. Konflikt między obiema stronami ciągnął się przez lata - muzycy grupy nie chcieli, by Ostrowska śpiewała piosenki z czasów Lombardu.

Stróżniak w 2012 r. w bazie ZAiKS-u dokonał wpisu, że wokalistka musi zapytać go o zgodę, jeśli chce nagrać koncert lub wydać płytę z jego kompozycjami. To oznacza np. że Ostrowska nie może śpiewać dawnych przebojów grupy, jeśli koncert rejestruje i pokazuje telewizja. "Myślę, że należy to raz na zawsze ustalić, że po prostu wszyscy mamy prawa do tego, co stworzyliśmy razem. Popularność tego zespołu jest naszą wspólną zasługą" - oceniła wokalistka.