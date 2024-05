Majkę Jeżowską można nazwać weteranką polskiej sceny muzycznej. Zasłynęła przede wszystkim dzięki piosenkom dla dzieci, którymi starała się bawić, ale jednocześnie też edukować. Zrewolucjonizowała rynek twórczości dla najmłodszych, wprowadzając do niego wysoką jakość utworów i nowe życie.

Gwiazda nie ogranicza się jedynie do tworzenia dla najmłodszych. Na jej koncerty przybywają tłumy dorosłych, którzy czują sentyment do twórczości wokalistki. Majka Jeżowska zapraszana jest na największe festiwale w Polsce. W 2019 r. zagrała na Pol'and'Rock Festivalu, a w tym roku została zaproszona m.in. na Juwenalia Krakowskie, podczas których rzesze studentów śpiewają jej przeboje w niebogłosy.

Majka Jeżowska w studiu znanego rapera

Majka Jeżowska nie boi się wyzwań. Oprócz występów na różnorodnych festiwalach, nawiązuje także ciekawe muzyczne współprace. Ostatnio pojawiła się w studiu Malika Montanty, który jest bardzo chętnie słuchanym przez młodzież raperem. Teraz muzyk opowiedział więcej o tym, co wyszło ze współpracy z legendą polskiej sceny.

Malik Montana jakiś czas temu udostępnił w sieci nagranie, na którym Majka Jeżowska, obecna w jego studiu nagraniowym, tańczy i tłumaczy, jakie muzyczne problemy mają Polacy. "Generalnie Polacy nie czują synkop. A synkopa to jest wartość dodana w rytmie, która powoduje, że organizm zaczyna się bujać" - powiedziała na nagraniu wokalistka.

"Maja, ty wyjaśniłaś właśnie polski rap. Polacy nie mają swingu. Wyjaśniłaś właśnie to, co ja przez tyle lat próbowałem ludziom tłumaczyć, dlaczego tak kwadratowy jest polski rap" - dodał na filmiku raper.

Co Malik Montana myśli o współpracy z legendarną wokalistką?

Teraz Malik Montana powrócił do sprawy współpracy z Majką Jeżowską. Wyznał, że legendarna wokalistka już od dłuższego czasu poszukiwała rapera, z którym mogłaby nagrać utwór w duecie. Okazuje się, że to Nina Terentiew - dyrektor programowa telewizji Polsat - poleciła Jeżowską Malikowi.

Raper zaznaczył, że znał twórczość Majki Jeżowskiej już wcześniej. Kojarzyła mu się z jego mamą i innymi bliskimi osobami. "Wiedziałem, kim jest Maja. Moja mama i bliskie mi osoby wychowywały się na jej muzyce" - wyznał Malik.

O współpracy z legendarną wokalistką wypowiedział się w bardzo pozytywny sposób. "To jest artystka, która wie co robi. W 100% nie spodziewałem się tego. Współpracowałem z raperami i muzykami z różnych dziedzin, ale z Majką to całkowicie naturalnie przebiegło" - powiedział raper.

Raper jest zachwycony nagrywaniem z Majką Jeżowską

"Miałem zawahanie przed studiem, czy to ma rację bytu, ale jak Majka wbiła, jej energia jaką mnie nasyciła, jej czynny udział w projekcie, 'Malik to jest spoko, Malik to nie jest spoko'. Ten cały projekt przebiegł wspólnie i myślę, że będzie to coś ciekawego. Malik, którego nie mieliście okazji poznać" - dodał raper, komentując czas spędzony w studiu z Majką Jeżowską.

Kiedy premiera duetu Majki Jeżowskiej i Malika Montany?

Na razie nie zostały podane żadne konkretne informacje na temat tego, kiedy wspólny projekt Majki Jeżowskiej i Malika Montany zostanie oddany w ręce fanów. W mediach społecznościowych spekuluje się, że powinno się to stać na przestrzeni najbliższych tygodni. Oficjalnego ogłoszenia brak, jednak z pewnością jest na co czekać.