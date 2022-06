W Opolu Mai Hyży będzie towarzyszył jej narzeczony - Konrad Kozak. Pod amfiteatrem mają również czekać karetki na wypadek, gdyby wokalistka poczuła się gorzej lub zaczęłaby się akcja porodowa. Podczas prób jednak żartowała, że jeden z wykonawców będzie musiał odebrać poród.

Maja Hyży podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki wystąpi pierwszego dnia - w piątek 17 czerwca. Wokalistka będzie jedną z gwiazd koncertu "Od Opola do Opola: Wielkie gwiazdy! Legendarne przeboje!".

Na najnowszych zdjęciach z konferencji przed imprezą widać mocno zaawansowaną ciążę.

Reklama

Przypomnijmy, że Maja razem ze swoim byłym mężem Grzegorzem Hyżym ma 10-letnich bliźniaków: Wiktora i Aleksandra. Z kolei z Konradem Kozakiem ma 2-letnią córkę Antoninę. Będą mieć też drugą córkę, której planują dać na imię Marysia.

Opole 2022 - konferencja z udziałem gwiazd festiwalu 1 / 19 Andrzej Rybiński i Danuta Błażejczyk Źródło: AKPA udostępnij

"Ostatnio mam wiele powodów do radości. Pierwszy to 'baby'. Kocham dzieci. Jestem stworzona do bycia matką. Zawsze marzyłam o gromadce dzieci. Śmieję się, że chyba niedługo będę miała drużynę piłkarską. To daje mi mnóstwo energii i radości" - stwierdziła Hyży w rozmowie z "Faktem".

"Odwagi dodał mi mój Konrad, żeby zostawić wszystko za sobą i zacząć cieszyć się fajnymi rzeczami, których ostatnio jest bardzo dużo. Skupiam się na muzyce, moich dzieciach, mojej rodzinie. Idziemy do przodu. Przeszłość zostawiamy za sobą. O Grzegorzu nie chcę rozmawiać, ale wszystkiego dobrego życzę jemu i całej jego rodzinie" - wyznała.

Instagram Post

Szeroka publiczność poznała Maję i Grzegorza Hyżych w programie "X Factor" (2013), w którym oboje wystąpili w tej samej edycji.

W show TVN-u Maja zajęła czwarte miejsce, a Grzegorz - drugie. Małżeństwo oficjalnie zakończyło się tuż po programie.