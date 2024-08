Impreza Magiczne Zakończenie Wakacji wystartowała z kopyta witając widzów skocznym "Italodisco" zespołu The Kolors. Przebój "Italodico " w ubiegłym roku zdominował rozgłośnie radiowe i parkiety w całej Europie. Był jednym z najczęściej wyszukiwanych utworów na świecie w 2023 roku i zdobył ponad 45 milionów wyświetleń na YouTube.Muzycy z grupy The Kolors wydali w 2024 roku "Un ragazzo, una ragazza", który to utwór zagrali w następnej kolejności w Kadzielni.

Organizatorzy, w przeciwieństwie do sopockiego festiwalu, nie czekali na rozkręcenie imprezy, ale od razu odpalili hipnotyzujące wizualizacje i strzelające w niebo słupy iskier.



"Dobry wieczór Kielce, rozpoczęliśmy naprawdę grubo!" - przywitali wszystkich prowadzący.



Dawid Kwiatkowski stęsnił się za Kadzielnią

Jako drugi na scenie zjawił się Dawid Kwiatkowski. "Jak ja za wami tęskniłem" - wyznał od razu i od razu przeszedł do rzeczy, śpiewając swoją melodyjną kompozycję "Bez Ciebie". Refren rozbujał od razu wszystkich widzów. Dawid w trakcie utworu wykonał też widowiskowy kopniak, żywcem wyjęty z repertuaru widowiskowych kopniaków wykonywanych swego czasu przez Prince'a. "Tak piszę te utwory, żeby było łatwo zapamiętać" - zażartował, przechodząc do wykonania najnowszego singla "Beze mnie".



"Must be the music": To już oficjalne, nowym jurorem Dawid Kwiatkowski

"Mam zaszczyt przedstawić państwu nowego jurora 'Must be the music'" - krzyknął prowadzący imprezę Adam Zdrójkowski, przytulając Dawida Kwiatkowskiego, którego wciągnął obok siebie na scenę. Dawid przy okazji przyznał, że właśnie na jego Instagramie pojawiło się wzruszające wideo sprzed lat, gdy zakwalifikował się do programu jako uczestnik.



Oskar Cyms rozpoczął swój występ od "Daj mi znać", a następnie płynnie przeszedł do "Na Niebie". "Macie jeszcze siłę?" - zapytał publiczność i i ruszył ze swoim fajnym, skocznym i pełnym dęciaków przebojem "Niech Mówią".



Doda czaruje głosem jak dzwon

Po przerwie telebimy rozświetliły czerwone napisy "Doda", a wśród nich zjawiła się Doda. Artystka przywdziała letnią, zieloną sukienkę i wystąpiła w odmienionych niedawno włosach, w kolorze czarnym. Zaśpiewała "River deep - Mountain High" w towarzystwie sekcji dętej.

Następnie zaś przebój "Melodia Ta". W czasie solówek buchały znów płomienie, po chwili Doda powróciła śpiewając swoim mocnym melodyjnym głosem ostatni refren, kończąc go spektakularnym "yeeeaaahhhh".



Potem przyszedł czas na "Nim zajdzie słońce" odśpiewany wraz z kielecką, rozbujaną publicznością. Następnie artystka wykonała "Nie żałuję". Na koniec Doda wyjęła swoje odsłuchy, by słyszeć dobrze publiczność i zaprosiła ich po raz kolejny do wspólnego śpiewania.

Oskar Cyms Damian Klamka East News

