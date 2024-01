Magdalena Narożna, która zasłynęła udziałem w programie "Must Be The Music. Tylko Muzyka" jako członkini grupy Piękni i Młodzi, na scenie jest obecna od kilkunastu lat. Wokalistka - podobnie jak inni przedstawiciele gatunku disco polo - nie ukrywa, że choć kiedyś było ciężko wyżyć grając muzykę, to teraz z racji sporej rozpoznawalności, może życzyć sobie za jeden występ naprawdę spore sumy.

Reklama

Wideo youtube

Narożna była gościem podkastu "Bądźmy razem. TVP" i wyznała tam gospodarzowi, że choć te czasy dawno minęły, to na początku kariery grała wesele za 150 złotych - wcale nie czuła się przez to źle. "To było prawie 20 lat temu, to były inne czasy. Dla mnie to był super pieniądz. Pojechałam, nie dość, że się dobrze bawiłam, najadłam się, to robiłam to, co lubiłam. Oczywiście stawki rosły sukcesywnie, gdy się wdrożyłam. Były potem coraz większe" - wspomniała.

Magdalena Narożna na weselach zarabia krocie! "Nie każdego stać"

I choć Magdalena Narożna nadal lubi dobrą zabawę, to za sprawą popularności hitów m.in. "Ona jest taka cudowna" czy "Kocham się w tobie", z pewnością nie zagrałaby już za tak "głodową stawkę". "Jesteśmy produktem z trochę wyższej półki, nie każdego stać, żeby rzeczywiście nas zaprosić. To dlatego jest, jak to mówią, produkt ekskluzywny, że nie każdy może nas mieć na tym weselu" - przyznaje.

Gwiazda nie chce do końca zdradzić, ile pieniędzy trzeba wydać, by Piękni i Młodzi zagrali na weselu. W grę wchodzą z pewnością bajońskie sumy!

"To są dziesiątki tysięcy złotych, ale dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to jest kwestia naszego menedżera. Ile wynegocjuje, to super i tym lepiej" - mówi 35-letnia wokalistka.

Przypomnijmy, że jeszcze przed 3 laty Narożna mówiła w programie "W łóżku z Oskarem", że z powodu grania wielu koncertów, na konto członków Piękni i Młodzi wpływały naprawdę gigantyczne pieniądze.

"Były takie 2-3 lata, gdzie - jeżeli rozłożylibyśmy to na dni - graliśmy 100 koncertów miesięcznie" - przyznawała. "Tak naprawdę gramy co weekend. W tygodniu również. A latem, to już w ogóle..." - mówiła sugerując, że w ciągu jednego roku muzycy są w stanie zarobić małą fortunę.

Clip Dawid Narożny Ona jest taka cudowna + Niewiara (Piękni i Młodzi COVER Acoustic) - & Gabi

Kim są Piękni i Młodzi?

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 13-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.